Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 01 Diciembre 2017 10:14 Visto: 97 Twitter Festividades Marianas La Policía comenzó con los controles en puestos camineros Se puso en marcha este jueves y responde al diagrama operacional previsto para brindar seguridad a los peregrinos. La Policía de Catamarca comenzó con los controles por el ingreso de peregrinos. - eldiariodecatamarca.com Así lo confirmó este viernes el Jefe de Policía de Catamarca, comisario Orlando Quevedo en diálogo con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EL CLUB DE LA ISLA por LA ISLA FM. Al respecto dijo que desde el Comando de Operaciones ya se puso en marcha el dispositivo de control, a la par que se analizó que en esta ocasión la festividad de la Virgen del Valle coincide con un fin de semana largo. “Estuvimos analizando que en esta oportunidad van venir muchos peregrinos y es muy factible que van a quedarse el fin de semana. Por eso el operativo de seguridad se extendió hasta el domingo 10 de diciembre”-dijo. Al respecto dijo que “hemos tenido en cuenta la convocatoria de gente que puede llegar a Catamarca. Desde el jueves hay un puesto caminero móvil en La Viña, para tener un filtro de controlar a los vehículos. La idea es, si no reúnen las condiciones, hacerlo volver para evitar problemas”. Quevedo dijo que “la idea es prevenir, por ello es el puesto móvil está en el ascenso en la Cuesta del Totoral. Se controla la capacidad de personas en colectivos. Se exige toda la documentación y los seguros obligatorios”. “Lamentablemente tenemos que ser rigurosos porque después dicen que el Estado no controló, no revisó. Por eso nosotros estamos haciendo cumplir con lo que dice la ley. En todos los controles, en todo el valle central”.

