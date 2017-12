Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 01 Diciembre 2017 09:23 Visto: 33 Twitter Nacionales En el Día Mundial del SIDA, Argentina se queda sin una nueva ley de VIH La norma, en la que se trabajó durante más de tres años y apuntaba a reformar la de 1990 ya quedó obsoleta, perdió estado parlamentario por no ser tratado en las sesiones ordinaria. Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, pero en la Argentina la ley que ampara a las personas afectadas está en cero. Así lo denunció la Fundación GEP desde donde detallaron que el proyecto para actualizar la ley nacional quedó obsoleto por no haber sido tratada en el Congreso de la Nación. Se trata de un proyecto que actualiza la norma vigente, que data de 1990 y no cuenta con un enfoque integral y perspectiva de derechos humanos. Durante más de tres años fue elaborada por redes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y Hepatitis. Entre ellas el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, el Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Panamericana de la Salud y ONUSIDA. Si bien contó con dictamen a favor por parte de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, el pasado 13 de junio, el proyecto luego quedó frenado. Según la denuncia de la Fundación, "la última excusa de los diputados fue que el proyecto tiene errores técnicos en la redacción". "Las organizaciones siempre estuvimos atentas al proceso legislativo y a disposición para reunirnos por las revisiones que fueran necesarias. Creemos que lo que no hubo fue voluntad política para avanzar con esta ley, evidentemente la salud no es prioridad para los legisladores", manifestió José María Di Bello, secretario de Fundación GEP. "Numerosas personas con Hepatitis C que se encuentran en estadio final de la enfermedad están esperando desesperadamente su tratamiento que no llega; si esta ley ya hubiera sido aprobada, "esos tratamientos ya estarían disponibles", agregó. Un dato alarmante es que en la Argentina hay aproximadamente 120.000 personas con VIH, el 30% de las cuales desconoce su diagnóstico. De qué se trata la Nueva Ley

El proyecto presentado (que puede leerse completo ingresando a la web de Diputados y poniendo en el buscador 6139-D-2016) incorpora: una mirada social en prevención y tratamientos; contempla a los niños, niñas y adolescentes nacidos con VIH; prevé sanciones ante la discriminación en el acceso al empleo; y garantiza la conformación de un Observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas con VIH y a su entorno; entre otros avances. Además, incluye en el marco legal a otras infecciones de transmisión sexual (ITS) que se registran en aumento y a las hepatitis virales. Es el caso de la Hepatitis C de la que se estima que 400.000 personas la padecen y muchas de ellas se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad pero no acceden a sus tratamientos. Sin embargo, al no ser tratada en tiempo y forma volvió a foja cero. "Un proyecto que es muy necesario que no avanzó por la falta de compromiso del gobierno nacional y los legisladores. Estamos hablando del derecho a la salud de los argentinos y de la calidad de vida de las personas afectadas", sostuvo Lorena Di Giano, directora de la fundación. Fuente: MinutoUno

