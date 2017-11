Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 30 Noviembre 2017 21:05 Visto: 25 Twitter Nacionales Para bajar los precios, se liberaron las importaciones de artículos electrónicos Con una nueva normativa, productos como celulares, televisores, computadoras, aparatos de audio, dejarán de estar sujetas al sistema de licencias "no automáticas". La importación de diversos artículos electrónicos deja de estar sujeta al sistema de "licencias no automáticas", y pasa a operar bajo "licencias automáticas", de acuerdo con una resolución publicada en el Boletín Oficial. La medida de la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Producción, avanza en la "normalización" del comercio exterior de productos electrónicos como celulares, aires acondicionados, microondas, monitores, televisores, reproductores de DVD, aparatos de audio, autoradios, decodificadores, lectores de CD y altoparlantes. "No se trata de una reducción de aranceles, sino de normalización del comercio en línea con el acuerdo firmado hace unas semanas, con el objetivo de apuntar a una mejora de la competitividad del sector y tender a una reducción de los precios de la tecnología para los consumidores", indicaron a la agencia Télam fuentes del Ministerio de Producción. Hace unos días, el Gobierno nacional, el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), firmaron un acuerdo para mejorar la productividad y reducir los precios en favor de los consumidores que acceden a la tecnología. El acuerdo incluyó la reducción gradual de impuestos internos que fue anunciada el miércoles, un acuerdo salarial, la reducción de una tasa provincial y de los costos portuarios, entre otros aspectos Fuente: Minuto Uno

