Aguad, de ministerio en ministerio y de papelÃ³n en papelÃ³n

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 30 Noviembre 2017 19:36 Visto: 32 Twitter Nacionales Aguad, de ministerio en ministerio y de papelón en papelón El ministro de Defensa publicó un tuit que generó falsas expectativas en torno a la aparición de la nave con sus 44 tripulantes. Ya había tenido un incidente similar al frente de la cartera de Comunicaciones. En medio de la angustia que generó la desaparición del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, cometió un grave error al sugerir, a través de su cuenta en Twitter, que habían hallado la nave. Este jueves, luego de que la Armada confirmara que ya no hay esperanzas de encontrar a la tripulación con vida al abandonar el operativo de rescate y limitarse a la búsqueda del submarino en el lecho del océano, su error cobra mayor gravedad. "Recibimos siete señales de llamadas satelitales que provendrían del submarino San Juan. Estamos trabajando arduamente para localizarlo y transmitimos la esperanza a las familias de los 44 tripulantes: que en breve puedan tenerlos en sus hogares" escribió y generó falsas expectativas en familiares de los tripulantes y el resto de los argentinos que siguieron durante días el minuto a minuto de la angustiante búsqueda. Recibimos siete señales de llamadas satelitales que provendrían del submarino San Juan. Estamos trabajando arduamente para localizarlo y transmitimos la esperanza a

las familias de los 44 tripulantes: que en breve puedan tenerlos en sus hogares. — Oscar Aguad (@OscarAguadCBA) 19 de noviembre de 2017 Esas señales jamás existieron y desde la Armada tuvieron que salir a desmentirlo. El vocero de esa fuerza, Enrique Balbi, aseguró ante los medios que las señales aludidas por Aguad "no corresponden a un submarino, ni a un patrón de golpes de casco en sistema morse". Como si ello no bastara Aguad admitió que se enteró de la desaparición del submarino a través de los medios. No es el primer papelón de Aguad en tanto ministro de la Nación sin embargo, los anteriores hasta podían llegar a ser catalogados como graciosos. En este caso, cuando había vidas en juego, el nuevo gafe de Aguad se volvió inadmisible. Apenas asumió en el ministerio de Comunicaciones, Aguad descubrió las bondades de Internet. Encargado de liderar la renovación tecnológica que había prometido en campaña Mauricio Macri, el funcionario aseguró sin sonrojarse a un canal de noticias: "A mí lo que me tiene sorprendido es lo que viene en materia digital. Lo que se va a poder hacer a través de Internet y vía digitalización. Prácticamente todo va a ser digital. Le doy un ejemplo, usted se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston y le va a poder diagnosticar el remedio que por otra aplicación lo va a comprar en la farmacia sin moverse de su casa". Fuente: Minuto Uno

