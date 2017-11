Violento cruce entre un colectivero y un automovilista

Cerca de las 11.30 de este mi茅rcoles, un colectivero y un hombre que intentaba estacionar su auto protagonizaron un fuerte cruce en el centro de Neuqu茅n que qued贸 registrado en video. Aparentemente, el chofer hab铆a rozado el auto, que estaba estacionado en doble fila esperando para entrar a la cochera. El trabajador grab贸 la discusi贸n posterior con su celular. 鈥淢ir谩 c贸mo me golpeaste, yo no te toque ni nada鈥, dijo el colectivero. 鈥淣o me tocaste, pero te hiciste el canchero conmigo鈥, dijo el otro, retenido adentro de la unidad a la espera de la polic铆a. 鈥淭e vas a comer una denuncia porque yo no te hice nada鈥, dijo el colectivero a lo que el otro asegur贸: 鈥淢e quer铆as arrancar el espejo鈥. 鈥淣o me pod茅s retener ac谩鈥, sigui贸. "Se alter贸 porque pasamos muy cerca de su auto, se subi贸 corriendo al colectivo y empez贸 a pegarme", dijo Sergio a lmneuqu茅n. "Cuando paro con el colectivo atr谩s, el muchacho pone las balizas y no me da tiempo a hacer espacio para poder esquivarlo", detall贸. El otro conductor y su pareja quedaron detenidos. Ella est谩 acusada de romper una puerta del colectivo a patadas. Fuente: Minuto Uno