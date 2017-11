Una mujer se encadenó en la plaza 25 de Mayo

Una joven madre se encadenó este jueves reclamando por una vivienda. - eldiariodecatamarca.com Se trata de Lorena Robledo, una joven madre de dos hijos, quien aduce que sufre una discapacidad y se encuentra sin trabajo y manifestó que va a ser desalojada de la vivienda que alquila. Por tal motivo decidió encadenarse en reclamo de una vivienda, para lo cual ya se inscribió en el Instituto Provincial de la Vivienda hace dos años, pero que pese a las diligencias no obtuvo respuesta y le dijeron que tiene que esperar porque no tiene la antigüedad necesaria. “Mi marido no tiene trabajo y yo padezco cáncer. Por eso necesito urgente que me den una vivienda, donde sea, no me importa. No me voy a ir de acá hasta que me den una solución. Hay gente que se inscribió y a los seis meses le dieron una casa en Valle Chico”-detalló. La joven mujer se mantuvo firme hasta el mediodía y luego de las manifestaciones de ATE y los Autoconvocados de Salud, quedó sola en medio de calzada frente a Casa de Gobierno, a la espera que alguien la atienda.