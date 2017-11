Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 30 Noviembre 2017 10:17 Visto: 39 Twitter A horas del sorteo del Mundial Rusia 2018 Los grupos que no quiere tener Argentina

Este viernes, en apenas algunas horas, en el Palacio del Kremlin de Moscú, tendrá lugar el esperado sorteo de la Copa del Mundo Rusia 2018, una de las ceremonias más esperadas por los fanáticos del fútbol.

El actual ranking FIFA ubica a la Selección argentina en el 4º lugar, y por eso será uno de los ocho cabezas de serie que integrarán el bombo 1 durante el sorteo que se llevará a cabo en la capital rusa. Entre tantas especulaciones, deseos y nerviosismo por los posibles rivales y los kilómetros que deberá recorrer cada Selección, Jorge Sampaoli y compañía saben, a priori, que no podrán cruzarse con Colombia, Uruguay o Perú en la fase de grupos. Los tres equipos integran el bombo 2, pero no ocuparán la misma zona que Argentina por pertenecer a la misma Confederación. Con este contexto, y siempre jugando a aventurar, el Seleccionado podría tener mala fortuna y caer en un grupo formado por España, Suecia y Nigeria. O bien compartir zona con Inglaterra, Dinamarca y Japón o Australia. Si se toma en cuenta la ubicación de cada Seleccionado en el actual ranking FIFA (que en general no tiene demasiado que ver con el potencial de los equipos), el grupo más difícil que podría tocarle a Argentina lo compondrían España (17º), Dinamarca (32º) y Australia (39º) Funete: MinutoUno

