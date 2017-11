Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 29 Noviembre 2017 20:24 Visto: 24 Twitter Nacionales El Senado debate la reforma de las jubilaciones y la responsabilidad fiscal Tambi茅n est谩 en el temario el Consenso Fiscal. Los tres proyectos fueron acordados por el Poder Ejecutivo con los gobernadores Luego de la jura de los senadores electos en las 煤ltimas elecciones, la C谩mara alta comenz贸 a sesionar para debatir tres proyectos claves que fueron consensuados entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores. Estos son la reforma previsional, la responsabilidad fiscal y el consenso fiscal. Tambi茅n est谩n en agenda la reforma del Mercado de Capitales y las leyes de Marina Mercante e Industria Naval. La semana pasada, el Gobierno acept贸 una propuesta alternativa del peronismo para la actualizaci贸n de los haberes jubilatorios, basada en un c谩lculo que combine un 70 por ciento del 铆ndice inflacionario y un 30 por ciento de la variaci贸n de salarios. De este modo, acept贸 dejar de lado el c谩lculo porcentual por crecimiento. La reuni贸n comenz贸 vibrante. El primer tema que abordaron fue el Consenso Fiscal pero Adolfo Rodr铆guez Sa谩 pidi贸 que el dictamen sea declarado nulo: "Se trata de un tema muy importante y pido que actuemos con sensatez. Nos hemos quejado del tratamiento expr茅s que han tenido proyectos en el pasado, hoy tenemos un tratamiento superexpress, con un tr谩mite irregular violando el reglamento", expres贸. La moci贸n fue secundada por Marilin Sacnun (FpV-PJ) y por Liliana Negre de Alonso, quien aludi贸 "vicios que no son sustentables". Por su parte, el radical Luis Naidenoff se mostr贸 en la vereda de enfrente y pidi贸 que la sesi贸n contin煤e su curso natural: "Ac谩 no se trat贸 de buscar un atajo, entendemos que este tema no es de competencia de la Comisi贸n de Coparticipaci贸n Federal, deb铆a ser girado a Presupuesto y a Trabajo y Previsi贸n Social". Luego de varios idas y vueltas, en donde hasta hubo una acalorada discusi贸n entre Negre de Alonso y Gabriela Michetti, quien preside la sesi贸n, por una cuesti贸n del reglamento, los presentes votaron la propuesta de cambiar el giro del dictamen, que con 47 votos afirmativos y 18 negativos qued贸 rechazada. Inmediatamente despu茅s, tom贸 la palabra 脕ngel Rozas (UCR), quien destac贸 el pacto firmado entre Mauricio Macri y las provincias: "Estamos analizando un acuerdo al que arribaron 23 provincias, creo que deber铆a ser reconocido como algo trascendente, un tremendo paso adelante en el medio de esta grieta que vivimos". Terminada esta disputa, se vot贸 comenzar a debatir los tres proyectos sobre tablas, ya que no hab铆a pasado una semana -lo que requiere el reglamento- desde que tuvieron dictamen. Como ya se hab铆a acordado en Labor Parlamentaria, result贸 positivo con 62 votos a favor y 8 en contra. La din谩mica ser谩 realizar un abordaje general a los tres temas -jubilaciones, consenso y responsabilidad fiscal- pero se votar谩n por separado. Julio Cobos fue el primero en hablar: "Tenemos una alta litigiosidad entre Naci贸n y las provincias con cifras millonarias, hay que ordenar esta situaci贸n y este es uno de los motivos del pacto fiscal. Hay que recuperar el super谩vit fiscal, y el esfuerzo debe ser compartido entre Naci贸n y provincias, por eso surge la Ley de Responsabilidad Fiscal". Y, en cierto modo, le envi贸 un gui帽o a la Casa Rosada: "El Consenso Fiscal contiene la garant铆a del gobierno nacional de que, al cumplir con la provincia de Buenos Aires, ninguna de las dem谩s provincias perciba menos de lo que hoy percibe". Quien hizo la mayor defensa al consenso alcanzado con los gobernadores fue Federico Pinedo, presidente provisional del Senado: "Considero que el acuerdo de hoy es hist贸rico, podr铆a terminar con un drama de la Argentina: el de un pa铆s que se destruye cada cierto tiempo porque sus gobiernos gastan m谩s de lo posible. El esfuerzo que est谩n haciendo los gobernadores opositores y el presidente consiste en garantizar que la Argentina no va a explotar ni dentro de 5 ni dentro de 10 a帽os". Una de las voces cr铆ticas fue la de Nancy Gonz谩lez: "Me hubiera gustado que el Gobierno haga una ley de coparticipaci贸n federal y no que estemos con estos sobornos a los gobernadores. La reforma previsional busca destruirle a los jubilados todos los beneficios que lograron hasta ahora". Y sentenci贸: "Este proyecto es un caballito de Troya para desfinanciar al Anses y volver a las AFJP. Nunca votar铆a afirmativamente un proyecto que le baje el sueldo ni a los jubilados, ni a los trabajadores". Magdalena Odarda tambi茅n adelant贸 su voto negativo "a todo el paquete de reformas" por ser "regresivos en materia de derechos". Al respecto, argument贸: "El ahorro que se hace con esta reforma es en verdad el dinero que le corresponde a nuestros jubilados por a帽os que le han dedicado al sostenimiento de nuestro pa铆s". En el mismo sentido se manifest贸 Mar铆a Ester Labado: "Con esta f贸rmula los jubilados lisa y llanamente van a percibir menos, hagan la cuenta que hagan. Yo me form茅 en las convicciones que nos legaron Per贸n y Evita y en virtud de ello me es imposible acompa帽ar leyes que perjudiquen a los trabajadores y a los jubilados". Por su parte, Fernando "Pino" Solanas se hizo eco de la muerte de Rafael Nahuel tras un enfrentamiento entre un grupo mapuche y la Prefectura: "驴A los descartados los vamos a correr a balazos? 驴Vamos a desalojar cada corte de la 9 de julio a balazos? 驴Vamos a desalojar la ocupaci贸n de cualquier predio oficial a balazos? Muy grave esto se帽or presidente. Un pa铆s endeudado, donde todas las promesas y planes oficiales han resultado una verdadera estafa a la credibilidad ciudadana. 驴Qu茅 inversiones pueden venir en este marco de dudosa, d茅bil o fraudulenta institucionalidad?". Y sentenci贸: "Me resulta sorprendente que en toda la tarde no se haya mencionado un hecho de violaci贸n institucional: ha muerto un argentino asesinado por las balas de la represi贸n gubernamental". Fuente: Infobae

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacci贸n: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar