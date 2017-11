Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 29 Noviembre 2017 20:24 Visto: 24 Twitter Nacionales Familiares de tripulantes del ARA San Juan pidieron ser querellantes y la jueza insiste en relevar del secreto militar a la Armada Marta Y谩帽ez, magistrada de Caleta Olivia, inform贸 que el ministro Aguad a煤n no respondi贸 el cuestionario que le envi贸 el viernes pasado Ocho familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan se presentar谩n como querellantes en la causa que se investiga en el juzgado federal de Caleta Olivia. As铆 lo confirm贸 el padre de uno de los submarinistas, Luis Tagliapietra, quien este mi茅rcoles por la tarde se reuni贸 con la jueza Marta Y谩帽ez. Tras esa reuni贸n, la magistrada mantuvo un breve contacto con la prensa en el que inform贸 que Tagliapietra "tiene que adjuntar documentaci贸n", aunque evit贸 revelar su contenido. Por otro lado, Y谩帽ez dijo que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, a煤n no respondi贸 el cuestionario que le envi贸 el viernes pasado en su calidad de testigo de la causa que investiga la desaparici贸n del nav铆o extraviado e insisti贸 en que el Gobierno releve del secreto militar a los jefes de la Armada. "El ministro no respondi贸 el cuestionario, sigue todo igual. Estamos solicitando informaci贸n que est谩 comprometida con la confidencialidad, entonces, a partir de que dispongamos de la desclasificaci贸n podremos recabar pruebas sustanciales", indic贸 la jueza. El reclamo de los familiares "Somos ocho familias en total que queremos tomar conocimiento de la investigaci贸n, aportar como prueba lo que pudimos recabar, para que se siga investigando y saber d贸nde estamos parados", expres贸 Tagliapietra. Tagliapietra se mostr贸 decepcionado por la informaci贸n de la b煤squeda que reciben los familiares por parte de la Armada Argentina. "Hemos esperado bastante y nos han mentido. Claramente nos han ocultado cosas. Escuchamos los comunicados en los que reconocen que esto es as铆, pero a nosotros nos podr铆an haber dicho antes", indic贸. Si bien el padre del teniente de corbeta Alejandro Dami谩n Tagliapietra coment贸 que espera que tanto su hijo como el resto de la tripulaci贸n "aparezcan con vida", admiti贸 que "ya pasaron 14 d铆as y estamos peor que en el primero". "Cuando pasan estas cosas entendemos que hay m谩s poder detr谩s. Ojal谩 nos equivoquemos, pero nos vamos preparando para ver c贸mo se sigue. Esta querella es en pos de aportar y colaborar para saber la verdad y terminar con tanta mentira y tanto ocultamiento", se帽al贸. Tagliapietra es quien la semana pasada revel贸 ante la prensa que el jefe de su hijo le dio el p茅same y le confirm贸 que "estaban todos muertos". "Quiero saber la verdad, quiero que no nos mientan m谩s", sentenci贸. Y concluy贸: "No tenemos hip贸tesis de conflicto para que el secreto de Estado sea tan secreto. Hay algo que huele a tufo". Fuente: Infobae

