Amenaza sindical a los senadores que voten las reformas del Gobierno: "Vamos a publicar sus fotos y hasta las fechas de nacimiento"

En una multitudinaruia marcha frente al Congreso de la Nación, las dos CTA, el sector de la CGT liderado por Pablo Moyano y movimientos sociales se manifestaron en contra de las reformas que quiere implementar el gobierno de Mauricio Macri. Hugo Yasky, que lidera la CTA de los Trabajadores, fue el primero en hablar frente a miles de manifestantes que coparon la plaza del Congreso. Rápidamente, en el comienzo de su discurso, lanzó una amenaza a los legisladores que tratarán las reformas previsional, fiscal y laboral en los próximos días. "Les decimos a los senadores de la Nación… guarda que se acabó el anonimato. El que levante la mano en contra de los jubilados va a salir publicado con foto y fecha de nacimiento. Se acabó lo de votar en contra de un pueblo a cambio de nada", afirmó. El líder gremial remarcó que "hay que defender las conquistas que lograron Evita y Perón", y lanzó una nueva advertencia a los gritos: "Que se olviden. No va a haber reforma laboral mientras haya un obrero, un trabajador o un estatal con conciencia de clase". "No va a haber despidos, ni sindicatos que desaparezcan. No va a haber amenazas contras los docentes. Lo que va a haber es unidad sindical. Tenemos que estar de pie, peleando y construir la unidad", sostuvo. El segundo en tomar la palabra fue el líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien hizo hincapié en la división de la CGT con respecto a la discusión de la reforma laboral. El sector que responde al triunvirato formado por Héctor Daer, Miguel Acuña y Juan Carlos Schmid apoyó el plan de reforma que se tratará en el Congreso, motivo por el que la unidad de la central obrera se fracturó. "Esta unidad de acción muestra un momento sindical. Estamos casi todos en esta plaza. Hay algunos compañeros que no están entendiendo. Hay que ayudarlos a que entiendan que nadie se salva solo. Que estamos todos juntos o nos destrozan el país", exclamó. En esa línea, Micheli apuntó contra el gobierno de Macri. "No quieren el disenso ni las opiniones distintas. No quieren movilizaciones. Lo único que quieren es imponer", aseguró, al tiempo que indicó: "Quieren acallar las voces con palos y plomos". "Hay una sola forma de pararlos y es que llamemos a la unidad a aquellos pocos que no están y no lo ven. Aquellos que le dieron consenso a la reforma laboral. Se equivocaron. No quiero pensar que hubo otro arreglo. Quiero pensar que se equivocaron", señaló. Micheli les pidió a los líderes de la CGT que se mostraron a favor de la reforma que "piensen en el pueblo y en los trabajadores que dicen representar". "Su lugar está al lado de nosotros, no del lado del Gobierno que les quiere destruir el poder adquisitivo a los trabajadores", sostuvo. A su turno, irónico, Pablo Moyano aseguró que en el gabinete de Mauricio Macri hay muchos "discípulos" del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, principal impulsor a principios del siglo de la ley de flexibilización laboral. Prometió, además, que la unidad con las dos CTA y con la Corriente Clasista y Combativa continuará vigente para "dar pelea" contra el paquete de reformas que impulsa el Poder Ejecutivo. Por último, el titular de la Bancaria, Sergio Palazzo, siguió el camino de Yasky y apuntó contra los senadores. "Sepan los señores senadores que si levantan la mano, con la otra les están metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados y les sacan el plato a los jubilados. Y también se contradicen a sí mismos. Porque quieren generar empleo con las pasantías y estiran la edad jubilatoria a los 70 años", aseguró. En ese sentido, agregó: "¿Quién va a querer jubilarse con una jubilación indigna? Señor Macri, señores legisladores, basta de ajuste, basta de miseria, basta de atacar a los trabajadores para favorecer a los ricos". En la marcha estuvo presente la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que llegó al lugar en una camioneta y presenció el acto en la plaza Congreso. Fuente: Infobae