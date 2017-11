Kim Jong-un anunciÃ³ que Corea del Norte ya es un "Estado nuclear"

"El líder norcoreano Kim Jong-un anunció que el país realizó la gran e histórica causa de convertirse en un Estado nuclear", afirmó con su habitual tono dramático Ri Chun-hee, la popular presentadora de la señal oficial norcoreana KCTV, que ha anunciado por TV todos los ensayos nucleares del régimen. El anuncio llegó luego de haber probado en la madrugada un misil balístico capaz de atacar cualquier lugar de los Estados Unidos. "El gran éxito del ensayo del Hwasong-15 es una victoria que no tiene precio, ganada por el gran pueblo heroico", agregó la presentadora. La prensa oficial habló del arma más sofisticada hasta la fecha. "El Hwasong-15 es un misil balístico intercontinental (ICBM) con una ojiva pesada de gran tamaño capaz de golpear todo el territorio continental de los Estados Unidos", dijo la agencia KCNA. Según Pyongyang, el proyectil alcanzó una altitud de 4.475 kilómetros antes de caer a 950 kilómetros del lugar de lanzamiento. Este disparo, el primero efectuado por Pyongyang desde el 15 de septiembre, acaba con las esperanzas de que la tregua observada de facto por Corea del Norte tuviera el objetivo de abrir una puerta a una solución negociada de la crisis provocada por sus programas nuclear y balístico. Constituye también un nuevo desafío para el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien prometió impedir que Corea del Norte llegara a ser una potencia nuclear. En su comunicado oficial, Corea del Norte insiste en que es una potencia nuclear de pleno de derecho y utiliza términos que recuerdan la doctrina de "no atacar primero" del arma atómica. El armamento norcoreano "no planteará ninguna amenaza para ningún país o región mientras no se cuestionen los intereses de Corea del Norte. Es nuestra declaración solemne", recogen los medios oficiales. Fuente: Infobae