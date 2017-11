Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 29 Noviembre 2017 19:39 Visto: 79 Twitter Conclave tenso por los recursos Intendentes poco convencidos de los beneficios del Pacto Fiscal Aún así la mayoría coincidió en que a la Provincia "no le quedaba otra", ya que si no firmaba el pacto con Nación podría haber perdido el Fondo Federal Solidario. eldiariodecatamarca.com.ar Casi la totalidad de los intendentes( alrededor de 30) se dieron cita en Casa de Gobierno para conocer los detalles del Pacto Fiscal firmado entre la Provincia y el Gobierno nacional. La reunión la encabezó la gobernadora Lucia Corpacci con los ministros Gustavo Saadi (Gobierno y Justicia) y Ricardo Aredes (Hacienda y Finanzas). Para varios de los jefes comunales las explicaciones brindadas por el aún ministro Aredes y otros funcionarios, no colmaron ni mínimamente sus expectativas, y así lo hicieron conocer al finalizar el conclave ,expresando su desazón ante la evidente quita porcentual de las partidas que perciben de coparticipación. Pero al momento de evaluar los resultados de no haber suscrito el Pacto, también varios coincidieron en afirmar que a la provincia" no le quedaba otra", ya que "se hubiera quedado sin los recursos del Fondo Federal Solidario".

