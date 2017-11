Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 29 Noviembre 2017 18:30 Visto: 23 Twitter Nacionales Macri sobre el conflicto mapuche: "No van a llevar a la Argentina a la violencia" El presidente se refirió a lo sucedido durante el fin de semana en Villa Mascardi, cuando un mapuche fue asesinado en el marco de un desalojo policial. El Presidente aseguró que aunque "grupos minoritarios" lo intenten, "no van a llevar a la Argentina a incluir en su agenda la violencia", y destacó los valores del "respeto a la ley, al otro y al diálogo", en un mensaje pronunciado este miércoles durante su recorrida de las obras para el tratamiento de efluentes cloacales en Resistencia, Chaco. Además, dijo a los chaqueños que "por suerte" tienen "lejos" a la violencia porque "está en el sur". En la misma línea se expresó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien dijo el martes que hay "preocupación" en el Gobierno porque la Justicia no pudo "asegurar las pruebas" de los hechos ocurridos en Villa Mascardi. "El no haber podido asegurar las pruebas como para saber lo que pasó, nos genera una preocupación", afirmó el funcionario en declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno. Fuente: Minuto Uno

