Condenaron a prisiÃ³n perpetua al Tigre Acosta y a Astiz

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 29 Noviembre 2017 18:30 Visto: 27 Twitter Nacionales Condenaron a prisión perpetua al Tigre Acosta y a Astiz Fueron sentenciados por delitos cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar. El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó este año a prisión perpetua a los represores Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta en la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar. Durante la audiencia de lectura de las condenas, el TOF 5 también condenó a prisión perpetua a Mario Arru, un ex piloto acusado de participar de los "vuelos de la muerte" desde los que muchos desaparecidos fueron arrojados al Río de la Plata. También fue condenado a prisión perpetua el ex prefecto Jorge Antonio Azic, apropiador de la nieta recuperada que en la actualidad de desempeña como diputada nacional Victoria Donda. Por otra parte, el tribunal absolvió al ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, uno de los acusados civiles que fue juzgado en la causa más abarcativa (por cantidad de imputados, victimas y hechos juzgados) de la historia de la justicia argentina. La audiencia de lectura de veredicto se desarrolla esta tarde en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, hasta donde se movilizaron referentes y militantes de distintos movimientos de derechos humanos. Fuente: Minuto Uno

