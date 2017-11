Multitudinario acto contra las reformas laboral, tributaria y jubilatoria de Macri

El secretario de la Asociaci贸n bancaria, Sergio Palazzo, asegur贸 que "hoy empieza la lucha hasta voltear las reformas del Gobierno", al cerrar un acto de protesta de gremios y movimientos sociales frente al Congreso. Palazzo rechaz贸 las reformas laboral, tributaria y previsional que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, al se帽alar que le "quita derechos" a los trabajadores e implica una "desfinanciaci贸n del Estado y de la seguridad social", y llam贸 a los legisladores a no votarlas. El referente de los bancarios formul贸 estas declaraciones frente a las cerca de 300 mil personas que participaron del acto realizado frente al Congreso de la Naci贸n para exigirle a los legisladores que no acompa帽en la bater铆a de reformas impulsadas desde la Casa Rosada. Movimientos sociales, las dos CTA y un sector de la CGT, como los encabezados por el propio Palazzo y Pablo Moyano, rechazaron con vehemencia las reformas laboral, tributaria y previsional. Reclamaron adem谩s al triuvirato que conduce la CGT que se sume a la lucha contra estas reformas. En ese sentido el titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, advirti贸 que el de Macri "es un gobierno de ricos para ricos y nosotros somos orgullosamente calse trabajadora y vamos a pelear cada vez que quieran sacarnos derechos". Y advirti贸: "Esta uni贸n que se conform贸 hoy, de la corriente sindical, de la con Pablo Moyano, de las dos CTA, con los jubilados, esta uni贸n es el nacimiento de una etapa distinta. Empieza la cuenta regresiva contra el ajuste". En la misma l铆nea el referente de la CTA Aut贸noma, Pablo Micheli, se帽al贸 que "no hay destino para el pueblo, para los jubilados, para los trabajadores, si no hay unidad". Y dispar贸 contra el triunvirato de la CGT: "Hay algunos compa帽eros que no lo est谩n entendiendo. Hay que ayudarlos a que entiendan que nadie se salva solo. Que entiendan que o estamos juntos o destrozan el pa铆s, destrozan el futuro de nuestros hijos y estos tipos van por todo". El gobierno "no quiere disenso, no quiere opiniones distintas, no quiere movilizaciones ni lucha. Quiere imponer a sangre y fuego su criterio" denunci贸 y llam贸 a la CGT a unirse a la lucha: "los pocos que no est谩n tienen que entender que su lugar est谩 ac谩 con los trabajadores". Y concluy贸: "Nosotros queremos dialogar pero si no quieren hablar la respuesta va a ser esta, m谩s lucha, m谩s pelea. No vamos a parar hasta tirar a la basura estos proyectos. O van para atr谩s con esta reforma o vamos para adelante con la lucha". Por su parte Pablo Moyano asegur贸 que una vez m谩s "se repite la misma historia con los gobiernos liberales que atacan los derechos de los trabajadores desprestigiando a los l铆deres sindicales". Fuente: Minuto Uno