Caso Silva

La víctima no estaba embarazada

El informe de la autopsia realizada a María Celeste Silva reveló que no estaba cursando ningún embarazo.

El abogado Pablo Vera reveló que la autopsia estableció que María Silva no estaba embarazada. - eldiariodecatamarca.com

Así lo confirmó este miércoles el abogado defensor del imputado por el doble crimen en la zona sur, Pablo Vera, al periodista José Alsina Alcobért durante el programa EL CLUB DE LA ISLA por LA ISLA FM.

Al respecto manifestó que "se llegó a deslizar un comentario de que la victima habría cursado un embarazo, pero en las pericias y en la autopsia no aparece tal cosa por lo que pido que se maneje con mesura cierta información".

"Además las pericias indicaron que la víctima se habría realizado una intervención quirúrgica para evitar quedar embarazada"-agregó el abogado sobre una versión que circuló en algunos medios.

Por tal motivo Vera hizo hincapié en el sentido que "hay que manejarse con mucha prudencia en el tratamiento del tema ya que hay mucha psicosis por lo que se dice en las redes sociales".