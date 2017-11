Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 29 Noviembre 2017 12:02 Visto: 29 Twitter Doble crimen en el sur La defensa insiste en que Burgos no estuvo en el lugar Este mi茅rcoles, el acusado por el tr谩gico hecho se present贸 en fiscal铆a pero se neg贸 a prestar declaraci贸n indagatoria. As铆 lo confirm贸 el abogado defensor Pablo Vera en di谩logo con el periodista Jos茅 Alsina Alcobert durante el programa EL CLUB DE LA ISLA por LA ISLA FM, quien reiter贸 que 鈥渆stamos convencidos de la inocencia de nuestro defendido鈥. Inform贸 que alrededor de las 09:00 de la ma帽ana de este mi茅rcoles Jorge Luis Burgos se present贸 en la sede la Fiscal铆a N潞 5 y como 鈥減rimera medida procesal y prudente esta defensa le recomend贸 que se abstuviera de declarar鈥. Durante la audiencia manifest贸 que 鈥渢ambi茅n tomamos conocimiento de la imputaci贸n formal de la fiscal铆a, a la par que solicitamos copias del expediente para comenzar a trabajar sobre la acusaci贸n鈥. Burgos fue imputado como presunto autor del incendio intencional que caus贸 la muerte de Mar铆a Celeste Silva y su peque帽o hijo de un a帽o en la madrugada del lunes pasado en un caso que conmocion贸 a la opini贸n p煤blica. La imputaci贸n del fiscal Luis Baracat es por homicidio triplemente calificado por el v铆nculo, por alevos铆a y por femicidio, adem谩s de homicidio en grado de tentativa, ya que en la causa tambi茅n se contempla a las dos peque帽as que fueron rescatadas con vida. Al respecto Vera sostuvo que 鈥渓a hip贸tesis en que se funda la acusaci贸n del fiscal, lo ubica a mi asistido en el lugar del hecho y como autor de haber realizado el grave hecho. Nosotros estamos convencidos de su inocencia鈥. 鈥淓n base a eso vamos a desplegar nuestra estrategia de defensa. Primero, que hay testigos y pruebas que lo ubican en un lugar distante del hecho. Desde las 09:00 de la ma帽ana del domingo hasta que la polic铆a lo busco en su domicilio el lunes鈥-argument贸. Mencion贸 que el barrio La Ribera, lugar de la tragedia 鈥渆st谩 a una distancia de 3 a 4 kil贸metros del barrio San Marta, donde est谩 la casa de la madre donde Burgos estuvo durmiendo鈥. Por otra parte pudo en dudas el testimonio del chico de 16 a帽os 鈥渜ue para m铆 es el testigo fundamental del fiscal. Vamos a trabajar sobre la veracidad de los hechos y dichos y sino est谩 fabulando鈥.



Finalmente Vera dio que 鈥渆ncontramos serias irregularidades y contradicciones. C贸mo puede ser que de una casilla de chapa y estando cerrada, como hizo el joven para extraer las ni帽as. Hay varias hip贸tesis como para pedir el cambio de car谩tula鈥. 鈥淓n principio el chico no tiene quemaduras. Surgen muchas dudas y tendremos que trabajar sobre ello. Otra duda por comentarios es que habr铆a existido ciertos v铆nculos violentos con ex parejas de la v铆ctima en otras ocasiones鈥-concluy贸.

