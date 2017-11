El abogado dijo que Echegaray negÃ³ haber autorizado un plan de pagos especial para Ciccone

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 29 Noviembre 2017 11:54 Visto: 31 Twitter Nacionales El abogado dijo que Echegaray negó haber autorizado un plan de pagos especial para Ciccone El ex juez León Arslanian, abogado del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, negó hoy que su defendido haya autorizado un plan de pagos especial a la ex Ciccone Calcográfica para que la empresa de impresión de billetes pudiera levantar su quiebra, en el año 2010, y sostuvo que el entonces funcionario de la Impositiva "no tuvo intervención en la quiebra de Ciccone". Echegaray declaró ayer en la causa conocida como Ciccone II, y en relación a su defensa Arslanian contó que el ex jefe de la AFIP "firmó, pero cuando se fueron a obtener las facilidades de pago, se hizo saber que (el plan) no tenía el conforme de Echegaray. Él dice que de ninguna manera, que se tiene que ajustar a la Resolución 970, que rige el tema y prohíbe condonar deudas". Y explicó: "Ese documento, en sí, no era una resolución, porque la resolución concede o no concede (el plan de pagos especial). Eso que el firmó era una segunda firma a un documento ya traído como un informe hacia él por (el ex jefe de Gabinete de la AFIP, Rafael) Resnick Brenner. Él lo rubrica para que se inicie un trámite". Ayer, Echegaray pidió ser sobreseído en la causa conocida como Ciccone II, vinculada a otra por la que está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou, e incluso cuestionó un documento aportado por el "arrepentido" del caso, Alejandro Vandenbroele, según informaron a Télam fuentes judiciales. Echegaray declaró durante cuatro horas ayer ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello, quienes lo citaron luego de que Vandenbroele lo volviera a vincular con el levantamiento de la quiebra de Ciccone. Durante su comparencia Echegaray debió explicar "cómo están divididas las funciones dentro del ente recaudador" para desligarse de la quiebra de la calcográfica: "Los jueces administrativos actuán per-se y no le reportan ni tienen vínculo con él (por Echegaray)", señaló el abogado. Fuente: Minutouno

