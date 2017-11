Sin marcos Detalles Publicado: Mi√©rcoles, 29 Noviembre 2017 10:54 Visto: 36 Twitter Nacionales Allanaron el aguantadero de drogas del "Vikingo", a metros de donde le robaron a Jorge Rial Era una casa usurpada que funcionaba como bar clandestino en pleno Palermo Hollywood. Secuestraron coca√≠na, √©xtasis y ketamina. El lugar era un im√°n de delincuencia, con sus consecuentes robos e incidentes en toda la zona Quienes viven por la zona de Humboldt y Cabrera, en el barrio porte√Īo de Palermo, o aquellos que transitan hace a√Īos por all√≠ durante el d√≠a y la noche no pod√≠an evitar sorprenderse con los extra√Īos movimientos de la casa ubicada en esa esquina. Entradas y salidas de personas visiblemente afectadas por el alcohol o las drogas, m√ļsica a todo volumen y una celosa vigilancia en la puerta eran postales habituales en la casa del "Vikingo". El domicilio est√° ubicado en pleno Palermo Hollywood, una zona que fue noticia por los numerosos autos vandalizados y robos en seguidilla. Uno de ellos fue el que sufri√≥ el conductor Jorge Rial, precisamente a media cuadra de la vivienda allanada. Vale aclarar que "la casa del Vikingo" no era suya, sino usurpada. Un im√°n de adictos y delincuencia, con sus evidentes consecuencias en la zona. La investigaci√≥n que culmin√≥ con el allanamiento pudo probar, mediante las fotograf√≠as y filmaciones recolectadas, el comportamiento hostil de las personas que se ve√≠an atra√≠das por los "servicios" que ofrec√≠a esa vivienda. El operativo en Cabrera al 5500 se concret√≥ en la ma√Īana del domingo, luego de una investigaci√≥n en la que tambi√©n se constataron las particulares costumbres de la casa del "Vikingo" y gracias a las denuncias an√≥nimas de los vecinos al 911 y al programa "Comisar√≠as Cercanas". Un olor nauseabundo domin√≥ la vereda apenas los efectivos de la Polic√≠a de la Ciudad irrumpieron en el domicilio. Era un c√≥ctel de humedad, restos de bebidas alcoh√≥licas y suciedad concentrados en pocos metros cuadrados. Es que la vivienda permanec√≠a con sus puertas y ventanas cerradas d√≠a y noche. S√≥lo abr√≠an r√°pidamente para permitirle el paso a sus "visitas", y una ventana ubicada justo en la esquina apenas sub√≠a sus persianas para dudosas interacciones. En su interior encontraron a doce personas, entre ellas el "Vikingo" y otro integrante de la banda apodado "la muerte". Los restantes eran algunos de los clientes, consumidores de todo tipo de bebidas espirituosas y drogas, entre ellas las secuestradas durante el operativo que presenci√≥ Infobae: coca√≠na, √©xtasis, ketamina y marihuana. Todas ellas listas para su comercializaci√≥n de manera sistem√°tica. Tambi√©n se incaut√≥ una balanza de precisi√≥n, otra clara evidencia de que la casa del "vikingo" era un punto de venta clave de estupefacientes en Palermo Hollywood. Adem√°s, los efectivos decomisaron otros elementos, como una gomera para tirar piedras utilizada por los "soldados" que vigilaban en la entrada o desde la terraza, tres cuchillos de gran tama√Īo y, como no pod√≠a faltar, un casco tipo vikingo. La vivienda de las extra√Īas costumbres era un punto de referencia importante para algunos transe√ļntes. Durante el operativo, Infobae pudo observar c√≥mo algunos individuos se acercaban claramente hacia el aguantadero del vikingo, casi como una rutina, y al verla rodeada por la polic√≠a disimulaban su asombro y continuaban su camino. El allanamiento de la Divisi√≥n Narcocriminalidad de la Polic√≠a de la Ciudad, autorizado por el Juzgado Nacional en lo Correccional y Federal N¬į11 a cargo del Dr. Claudio Bonadio, tambi√©n incluy√≥ operativos en dos viviendas m√°s, en donde se captur√≥ al "Vikingo" y al otro cabecilla de la banda, "La muerte". Con ellos se encontraron m√°s envoltorios de coca√≠na y cuatro chalecos antibalas. Los dos detenidos, de 53 y 45 a√Īos, quedaron a disposici√≥n de la Justicia. En cuanto al domicilio usurpado, se prometi√≥ una consigna policial a cargo de la Comisar√≠a 31 para evitar que la casa sea tomada nuevamente y el negocio contin√ļe, como ya ocurri√≥ en otras oportunidades, y se aguardar√° la eventual aparici√≥n del propietario de la casa. Caso contrario, el terreno quedar√° a disposici√≥n del gobierno porte√Īo. Tras a√Īos en los que el aguantadero del "Vikingo" era una evidente atracci√≥n de delincuencia, los vecinos y quienes trabajan o disfrutan de esta zona de Palermo esperan que el reciente allanamiento marque su final. Esta vez, en serio.

