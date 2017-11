Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 29 Noviembre 2017 10:20 Visto: 8 Twitter Nacionales Este miércoles paran los docentes de todo el país en protesta de la reforma laboral La medida de fuerza fue resuelta en el congreso de Ctera, que consideró que no se trata de reformas sino de un "ajuste a los trabajadores" La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) ratificó el paro a nivel nacional para este miércoles en rechazo a las reformas laboral, previsional e impositiva que envió el Gobierno al Congreso. La medida de fuerza fue resuelta en el congreso de Ctera, que consideró que no se trata de reformas sino de un "ajuste a los trabajadores", según dieron cuenta en un comunicado. Por su parte, el Suteba anunció que adherirá al paro nacional y a la movilización. Fuentes del Ministerio de Educación consideraron que la medida de fuerza "se enmarca en el alineamiento que Ctera tiene con la CTA y que nada tiene que ver con temas educativos". "Una vez más lamentamos que se castigue a los estudiantes", dijeron. El congreso de Ctera resolvió el paro y la participación en la movilización que realizará al Congreso Nacional la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y Pablo Moyano, además de las dos CTA, a partir de las 15. Los docentes privados nucleados en Sadop también adhieren a la marcha, pero no a la jornada de paro. Fuente: Minutouno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar