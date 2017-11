No habrÃ¡ clases este miÃ©rcoles

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 28 Noviembre 2017 20:17 Visto: 119 Twitter Tras adherirse ATECA a la medida de CTERA No habrá clases este miércoles Se trata de un paro por 24 horas para este miércoles 29 propuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), debido al rechazo hacia algunos temas que se discutirán en el Congreso. La medida tendrá alcance nacional. eldiariodecatamarca.com.ar La decisión fue tomada luego de finalizar la sesión extraordinaria en la que participaron representantes de los gremios de las distintas provincias, los cuales se oponen a las reformas previsional y laboral que se discutirán en el Congreso Nacional en los próximos días, entre otros cuestiones a resolver. Se suma a este paro una movilización hacia la Plaza de los Dos Congresos. En el ámbito local, ATECA solicitó a sus afiliados que se sumen a la medida porque es la manera de defender sus derechos y negarse al ajuste impulsado por el Gobierno Nacional.



Por su parte, la confederación que nuclea al personal de la Universidad Nacional de Catamarca adhiere al motivo del paro de CTERA, pero no participará en la medida de fuerza.



Finalizando CTERA convoca a otras organizaciones sociales a unirse en contra de las medidas del Gobierno Nacional y rechazar el ajuste como así también la pérdida de derechos laborales adquiridos. En consecuencia solicita, para no transgredir la medida, convocar a una Paritaria Nacional Docente libre, sin techo.

