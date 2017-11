“Existirían elementos que indican que se trató de un suicidio”

Para la defensa del imputado Burgos, habría indicios que se trató de un suicidio.-eldiariodecatamarca.com.ar Así lo confirmó este martes el abogado Pablo Vera al periodista José Alsina Alcobért durante el programa EL CLUB DE LA ISLA en LA ISLA FM, al afirmar que “como abogado defensor, estamos por tomar parte de la causa y presentarnos ante el fiscal Baracat”. Al respecto adelantó que “vamos a tomar conocimiento del expediente y presentarnos como abogados. Si bien el fiscal lo ha imputado, esta defensa está en condiciones de afirmar y confirmar la presunción de inocencia hasta que no llegue a una condena firme”.



“Esto será cuando empecemos una actividad firme para poder demostrar y fundar la presunción de inocencia de nuestro defendido. Tenemos elementos probatorios por versiones y comentarios, y tenemos serias dudas sobre su culpabilidad”.



En tal sentido dijo que “tenemos la presunción de otros autores desconocidos como también dudamos de los testimonios surgidos hasta el momento. Esto nos plantea dudas en la etapa investigativa, y surge que no se trataría de la calificación o tipificación indicada por el fiscal”.



El abogado sostuvo que “estamos en presencia de un suicidio o instigación al suicidio. ya que estaba cerrada del lado de adentro la casilla. Según comentarios es una casilla precaria de chapa sin aberturas, ventanas y que estaba cerrada del lado de adentro”, volvió a insistir Vera.

Con respecto a la defensa del ahora imputado de triple homicidio calificado por el vínculo y alevosía el abogado refirió; “Nos estamos constituyendo recién como defensores así que vamos a pedir la participación y ofrecer una carga probatoria con los peritos de parte. Pero podemos afirmar que Burgos no estuvo en el lugar del hecho, estaba muy distante de donde acaeció el hecho lamentable”, aseveró.



En el mismo sentido la letrada Silvia Barrientos que forma parte del estudio y fue quién tuvo el primer contacto directo con la familia del acusado, ya que es la abogada de la familia en otras causas, manifestó, “lo primero que hice fue ir a hablar con el fiscal, para saber qué tienen ellos. Hay muchas cosas que dice la familia. Manifiestan que Burgos estuvo durmiendo en la casa todo el domingo, él ahora está alojado en la Brigada y dice que lo golpearon”, y continúo, “la familia dice que la Policía fue el viernes y el domingo a las 8 de la mañana para que se retire de la vivienda, para que la deje tranquila a la chica y que en ese momento se fue a la casa de su madre. Durmió todo el día y tiene testigos que lo vieron durmiendo, según versiones de la familia de Burgos”, argumentó Barrientos.



Con respecto al joven que habría salvado a las nenas explicó, “el chico de 16 años no habría prestados declaración testimonial. Él supuestamente argumenta que la misma madre ( durante el incendio) se las dio por la ventana. Otra versión , que el mismo hace correr, dice que de una patada rompió la puerta y sacó a las chiquitas, la versión que yo tengo es que las chicas

no estuvieron en el lugar”.



Así mismo aclaró, “a mí me dijeron que ella se quedó con la bebé. Podría ser que estuvo preparando un hecho de suicidio, podría ser un supuesto. Y según tengo entendido, Celeste Silva mando a las nenas a dormir a la casa de una vecina”, concluyó la letrada Barrientos.



Finalmente, el abogado Pablo Vera, dijo que “el presunto o los presuntos autores, eran conocidos de la víctima. Podría ser una persona allegada por el vínculo. De todos modos los abogados nos debemos ajustar a derecho y solo podemos hablar de lo que está en el expediente”.



“Debemos ser cautos y sacar toda carga emotiva y connotación social en temas tan sensibles como son los hechos de femicidios. Y más cuando se trata de menores de edad. Estamos en instancia de prudencia y mesura en estos momentos”-concluyó.



