Hockey Minadeo realizó una clínica en Catamarca

El ex técnico de las Leonas, Gabriel Minadeo, estuvo el lunes, acompañado de la ex jugadora Jorgelina Rimoldi, con quien enseñaron tácticas, estrategias y secretos del hockey sobre césped a los jóvenes.

El ex entrenador de Las Leonas pasó el lunes por Catamarca y desarrolló un campus de hockey. - eldiariodecatamarca.com La visita de los reconocidos deportistas fue en el marco del programa “Campus con tu ídolo”, proyecto en el que trabajan en forma conjunta la Nación con la Secretaria de Deportes y Recreación, que conduce el Dr. Maximiliano Brumec. En su estadía en Catamarca, Minadeo y Jorgelina Rimoldi, hicieron una capacitación con los entrenadores, profesores de hockey, profesores de educación física y becados en el Polideportivo 920 viviendas. Minadeo, manifestó que “las llegadas de las canchas sintéticas al interior he mejorado muchísimo la actividad, antes se hacía difícil porque se jugaba en pasto o tierra y hoy esto ha cambiado, no obstante nos sigue faltando gente que capacite”. El ex entrenador de las Leonas, dejó en claro que “es clave el trabajo de la Secretaria de Deportes ya que con la ayuda que brindan, se puede llegar a este tipo de canchas y esto no solo pasa en el hockey, sino en todos los deportes”. Por la tarde, se hizo el campus con los jóvenes que practican la disciplina en la cancha de césped sintético del Polideportivo Capital. Minadeo y Rimoldi, enseñaron tácticas, estrategias y secretos del hockey sobre césped a todos los jóvenes que participaron de la capacitación.

