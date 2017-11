Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 28 Noviembre 2017 11:21 Visto: 106 Twitter Crimen de Dahbar Colombres accionaría contra el Estado El hombre que fue absuelto durante el juicio estuvo casi un año en prisión como imputado por la muerte del abogado. Luego del fallo unánime de la Cámara Penal Nº3 que dispuso que José Manuel Colombres sea absuelto por el crimen del abogado Raúl Dahbar, el lunes quedó firme la sentencia tras cumplirse los plazos estipulados por la Justicia y que no hubo casación alguna. De esta forma, el trabajador rural que pasó cerca de un año tras las rejas, pese a no haberse confirmado la prisión preventiva en su contra, queda definitivamente desligado de la causa y, el asesinato del abogado quedó impune. Por tal motivo Ariel Salavarría, abogado de Colombres no descartó la posibilidad de iniciar una demanda al Estado y el Poder Judicial, teniendo en cuenta lo que su defendido tuvo que atravesar ya que su defendido permaneció como único imputado de la causa. El trágico episodio ocurrió el 23 de diciembre de 2014 cuando Dahbar, de 69 años, fue acribillado salvajemente en su finca ubicada en el paraje La Renovación, del distrito Las Palmitas, en el departamento La Paz. Desde un primer momento Colombres surgió como sospechoso porque prestaba servicios en el campo del letrado, realizando trabajos como tractorista. Durante el juicio, los testimonios ubicaron al jornalero en lugares lejanos a la escena del crimen. Finalmente el tribunal de la Cámara Penal Nº 3 lo decidió absolver y tras todo el proceso Colombres podría actuar contra el Estado por haber permanecido casi un año detenido por el hecho.

