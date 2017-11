Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 28 Noviembre 2017 10:18 Visto: 116 Twitter Lleva más de 30 días Continúa el conflicto en Catastro La medida de fuerza de los empleados afecta a agrimensores, arquitectos, y demás involucrados en el mercado inmobiliario La medida de fuerza que se realiza en Catastro afecta a agrimensores y arquitectos. - eldiariodecatamarca.com Así lo confirmó este martes Manuel Romero, delegado de los empleados de la Dirección General de Catastro de Catamarca al periodista José Alsina Alcobert durante el programa EL CLUB DE LA ISLA, por LA ISLA FM. “Nosotros hace 30 días que estamos con esta medida de fuerza y obedece al reclamo que nosotros hicimos una presentación al ministerio de Hacienda, pero es una cuestión que viene desde los meses de marzo y abril”-sostuvo. En este sentido argumentó que “estamos solicitando es una modificación del cálculo por una tarea adicional que quedo obsoleto por tanto necesitamos que se modifique. Dejó de ser un adicional para ser un monto fijo”. “Está desactualizado y tendría que ser como el adicional de rentas, que es especifico pero móvil. O sea que la productividad no estaría reflejada en el cobro. Nosotros tenemos una carga mensual que llegó a un tope”-aseguró. Al respecto dijo que en “diciembre lo mantenemos pero en febrero de 2018 el evalúo bajaría, lo que implicaría que nuestro adicional bajaría de 4.500 a 2.500 pesos más o menos. Así como todos los demás están pidiendo bonos, nosotros pedimos que se mantenga el monto. Nos parece un reclamo justo”. Luego Romero detalló que “tenemos el sueldo normal que regula el Ejecutivo, que es de 8.000 pesos y tenemos un adicional de 5.000 que nos incrementa el sueldo, el adicional es en blanco”. “Está asegurado porque nosotros por la productividad mensual es regulado por un decreto. Tenemos valores que no se actualizan del 2011, son valores fijos, que se regula por distintos índices, de todas maneras da un monto total a distribuir en todos los empleados”-agregó. Finalmente dijo que en Catastro trabajan 150 personas “y los tiempos nos tienen preocupados, por eso esta medida. Ahora el ministro de Hacienda está en la negativa de firmar el acta de acuerdo, después de tantas conversaciones dijo que no va a firmar”. “Por eso arrancamos con las medidas de fuerza. Estamos en asamblea permanente. La repartición funcional al 50%. El horario es de 07:00 a 14:00 pero con interrupciones de acuerdo al horario que se designe en la Asamblea”-concluyó

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar