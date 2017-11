Confirman el aumento  de la tarifa y reclaman por los boleteros

Desde el 1 de diciembre entre en vigencia la nueva tarifa en taxis y remises. - eldiariodecatamarca.com En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EL CLUB DE LA ISLA por LA ISLA FM, el titular de la cooperativa de taxistas dijo que “en principio nos reunimos con el intendente, después con el secretario de gobierno Hernán Martel y luego con Matterson”.



“Anoche estuvimos con Materson y Silvia Giménez del Centro de Monitoreo para dar cierre al tema de la tarifa, además de la cuestión inter jurisdiccional que tiene que ver cómo trabajan los taxis en los distintos municipios, además de los boleteros que tenemos en la Güemes”. En este punto dijo que “los boleteros es más una cuestión política, porque nosotros ya lo pedimos hace rato que se solucione este tema. Pagamos para tener la licencia y no es posible que tengamos los boleteros a 100 metros. Ellos afectan al taxista y al transporte público” “La Municipalidad pide que modifiquemos el pedido de nuestra tarifa y nosotros le pedimos que los boleteros dejen de trabajar porque nos están afectando. Además los vehículos de otros municipios están trabajando acá”. Al respecto dijo que “tuvimos una reunión con la directora de Tránsito, porque nos afectan los boleteros y la adjudicación de nuevas licencias también, ya que se adjudica a cualquiera y tenemos gente que tiene 28 años de servicio y deberían dárselo a ellos”. “Vamos por la licencia 429, lo raro es ninguno de los que están circulando son ex choferes y ahora pasan a ser propietarios, pero no los conocemos. Lo triste es que no se les da la participación al chofer que mayor tiempo que se dedica”-sostuvo. Esta es la presentación de una propuesta de Ordenanza, que es la modificatoria a la2850/94 de Ordenanza de taxi y “entre las modificatorias pedimos que se los considere a los choferes de mayor antigüedad”. Luego detalló que “el valor de la ficha pasa de $1.40 a $1.60 cada 100 metros. El intendente se comprometía para que haya más presencia en la noche de móviles, para que la gente tenga el servicio”. “En todo el país ya está instalada la tarifa nocturna. Pedimos que sea de 22 pesos y 1.70 la ficha, esto lo estamos pidiendo y se va a presentar por Ordenanza. La doctora Giménez de Protección Ciudadana se comprometió”. Posteriormente dijo que “la tarifa es a partir del 1 de diciembre la bajada de bandera es de $ 21 y de $1.60 la ficha de taxis y remises. Vamos a pedir que se respete la jurisdicción. Es difícil controlar, pero eso queda a cargo de la Guardia Urbana y la Policía de Tránsito”. Finalmente reconoció que “un peón de taxi, no es lo mismo que un peón de obra. El tema del aseo del chofer estamos de acuerdo. La dirección de Tránsito tiene que controlar que se ande manejando con ojotas o short”.