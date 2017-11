La AFA le descontarÃ¡ tres puntos a Newell's Old Boys

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 28 Noviembre 2017 09:30 Visto: 13 Twitter Deporte La AFA le descontará tres puntos a Newell's Old Boys

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció una histórica sanción para Newell's Old Boys, que sufrirá a fin de la Superliga el descuento de tres puntos por inexactitud en la declaración jurada donde refería el pago de sueldos de los futbolistas profesionales.

En una publicación en su boletín oficial, el fallo explicó que "se ha acreditado la inexactitud y/o incorrección en la declaración jurada presentada por el CANOB, y pese a las intimaciones efectuadas por la Superliga en dos oportunidades, el Club no ha dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo". Esa situación se sumó a que el club rosarino consintió "la aplicación de las sanciones acordadas en el convenio suscripto por la AFA, la Superliga y FAA (Agremiados) para el caso de demostración fehaciente de falsedad de aquella", que habla de aplicar la sanción regulada en el 6° párrafo, inciso c), del punto denominado falta de pago a las obligaciones de los clubes con sus futbolistas profesionales". Así, el equipo que dirige Juan Manuel Llop, que dio un cimbronazo en la décima fecha al superar a River en el estadio "Monumental", pasará del 17° al 23° puesto en la Superliga, aunque según la AFA el descuento se hace efectivo al final del torneo. De esta forma, Newell´s es el primer club de la historia del fútbol argentino que recibe una sanción por un incumplimiento económico de este tipo. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar