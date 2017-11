Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 20:22 Visto: 66 Twitter Nacionales Ratificaron la prohibición de salida del país de Ricardo Echegaray Lo resolvió el juez Diego Amarante. Es por un caso que investiga la compra irregular de autos para representantes diplomáticos El juez Penal Económico Diego Amarante ratificó la prohibición de salida del país del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, en una causa donde se lo investiga por la presunta compra irregular de autos para representantes diplomáticos en el país. Una medida similar ya había dispuesto el año pasado el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga una supuesta protección a Lázaro Báez. La defensa de Echegaray, citado a indagatoria para el 19 de diciembre, había interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio contra la decisión original del magistrado. Pero el fiscal Pablo Turano rechazó la apelación y sostuvo que la medida cautelar está debidamente sustentada porque en caso de recibir condena, por el delito de contrabando agravado, daría lugar a una pena de prisión. Al momento de resolver, el juez Amarante tuvo en cuenta que las medidas cautelares están permitidas cuando hay peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que las justifiquen, presupuestos que se confirman en este caso. También evaluó que hay otros procesos penales en curso contra Echegaray (el caso Ciccone y una causa que investiga supuestos sobreprecios en la contratación de un servicio de limpieza para la AFIP), y que el ex funcionario tendría a su disposición medios económicos y relaciones que le permitirían fácilmente salir del país como también entorpecer o eludir la acción de la justicia. Amarante rechazó el recurso y elevó las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Echegaray está citado indagatoria por haber autorizado en 2006, cuando era director de la Aduana, el ingreso al país de un vehículo destinado a los representantes diplomáticos de Taiwán. El problema es que esa nación asiática no tiene diplomáticos en el país, y la importación de ese tipo de vehículos suele contar con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, algo que no sucedió en este caso. Fuente: Infobae

