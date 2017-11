Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 20:21 Visto: 67 Twitter Nacionales El Gobierno le dio el visto bueno a Eduardo Eurnekian para operar aeropuertos hasta 2028 El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, confirmó que finalmente no aplicará una cláusula para finalizar la concesión antes de tiempo. Aeropuertos Argentina 2000 planea salir a la Bolsa el año que viene Una de las grandes dudas que se planteaba el mercado aercomercial quedó despejada con la palabra oficial del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Es que el gobierno argentino le permitirá al empresario Eduardo Eurnekian continuar con las concesiones en 33 aeropuertos en territorio argentino, según anticipó Bloomberg. "La opción del gobierno de utilizar una cláusula que permita una finalización temprana de la concesión en 2018 no está más en la mesa", especificó Dietrich, en una entrevista en Buenos Aires. Las relaciones entre el presidente Mauricio Macri y Eurnekian se habían tensado el año pasado, pero según la agencia norteamericana, mejoraron cuando nombró a su sobrino Martín Eurnekian como CEO de Aeropuertos Argentina 2000 en abril de este año. "Las diferencias fueron remediadas luego de que Eurnekian acordara hacer cambios estructurales para priorizar a los clientes, en línea con nuestra visión", continuó Dietrich sobre el conflicto con el mayor operador privado a nivel mundial. A nivel global, Corporación América opera en 53 aeropuertos de América Latina y Europa, y Aeropuertos Argentina 2000 estaba planeando un IPO -salir a cotizar en la Bolsa- para atraer más inversores internacionales. Las entidades Bank of America, Oppenheimer & Co., Goldman Sachs y Citigroup fueron contratadas para que en la oferta pública inicial la empresa consiga unos USD 500 millones. Se estima que la oferta se realizará el año que viene, luego de una inestabilidad del mercado que disuadió a Eduardo Eurnekian de hacerlo este año. Fuente: Infobae

