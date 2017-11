Causa Ciccone: Jorge Brito presentÃ³ un escrito y la expectativa sigue puesta en la declaraciÃ³n de Ricardo Echegaray

El banquero Jorge Brito, mencionado por el imputado arrepentido Alejandro Vandenbroele como la persona que financió la compra de la ex Ciccone, se presentó hoy ante el juez federal Ariel Lijo, quien lo había citado a indagatoria. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, el presidente -en licencia- del Banco Macro presentó un escrito de ocho carillas en el que negó las acusaciones y dejó "expresa constancia de su disposición a prestar colaboración" con la Justicia para esclarecer la investigación que tiene entre los acusados al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. "Cada vez que se conozcan nuevos elementos pertinentes al caso, Brito se presentará ante el tribunal a efectos de ampliar sus declaraciones todas las veces que sea necesario", informaron allegados al banquero. La expectativa está puesta ahora en la declaración de Ricardo Echegaray, quien fue convocado por Lijo para mañana. Se cree que el ex jefe de la AFIP fue uno de los cerebros detrás de esta operatoria. "No se movía un papel sin que él lo supiese. Todo mi accionar era consensuado o instruido por él", declaró su ex jefe de Gabinete, Rafael Resnick Brenner, cuando fue citado a dar explicaciones. La situación procesal de Echegaray en distintas causas genera además un interés especial en los tribunales de Comodoro Py. El ex recaudador es temido por muchos jueces por los secretos fiscales que guarda tras su paso por la administración pública. Fuente: Infobae