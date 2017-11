Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 17:34 Visto: 9 Twitter Nacionales Un papelón: inauguraron un puente en las vías y los trenes no pasan Se trata del puente ferroviario del tren Sarmiento que está sobre el empalme del Acceso Oeste, en Mercedes. Durante las pruebas de resistencia, se comprobó que algunas locomotoras pasan muy ajustadas, pero los vagones no pueden hacerlo. El servicio a Mercedes del Ferrocarril Sarmiento continuará suspendido al menos dos semanas más ya que el nuevo puente que inauguraron es demasiado angosto y los trenes no pueden pasar. El arreglo de este error no será sencillo ya que esa fue estructura calculada al milímetro. Cualquier variante que se introduzca en esa masa de metal podría afectar otras variables, como la resistencia. Los ferroviarios explicaron que el puente debería tener 4.20 metros por carril (como el de Paso del Rey) pero fue construido de 3.40 metros, medida inferior al ancho de los vagones chinos e insuficiente para que formaciones más pequeñas circulen con seguridad. El insólito error de cálculo en el diseño del ya bautizado “Puente Angosto de Luján” generó interrogantes que, hasta el momento, no han recibido respuesta oficial. Fuente: Minuto Uno

