Confirmaron que la bala 9mm que matÃ³ al joven mapuche fue disparada por un arma de Prefectura

Confirmaron que la bala 9mm que mató al joven mapuche fue disparada por un arma de Prefectura Los informes preliminares indicaron que el proyecto mortal provino del grupo Albatros, que llevaba adelante el desalojo en Villa Mascardi, Río Negro, confirmaron fuentes oficiales La bala 9mm que mató al joven mapuche Rafael Nahuel fue disparada por un arma del grupo Albatros de Prefectura, pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales. La autopsia de los restos de Nahuel, de 22 años, revelaron que la bala ingresó por el glúteo izquierdo y tuvo un recorrido lateral ascendente, comprometió órganos vitales y finalmente quedó alojada en la axila derecha. Durante los procedimientos ordenados por el juez federal Gustavo Villanueva, el grupo Albatros de Prefectura utilizó pistolas-ametralladoras MP5, que llevan proyectiles 9mm, y armas con cartuchos de tinta. De esta manera quedó descartada completamente la versión de la muerte por "fuego amigo", ya que los mapuches que participaron de los enfrentamientos con los prefectos tenían armas calibre 22 y 38, según los testimonios de los propios miembros del grupo Albatros. Los resultados finales de la autopsia, realizada en la morgue de Bariloche, se conocerán recién el próximo jueves. Entre otras cosas, los peritos hicieron pruebas para determinar presencia de pólvora en la mano del joven fallecido. Esta mañana, el Gobierno defendió el operativo en el sur, durante el que también fueron heridos otros dos mapuches, un hombre y una mujer soldado, y cuestionó al juez Villanueva. Los encargados de la comunicación fueron los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, quienes defendieron los operativos realizados en el sur del país "contra grupos violentos que no reconocen la ley argentina, al Estado y la Constitución", y aclararon que las fuerzas de seguridad no aceptarán ninguna orden "ilegal" del juez de la causa que invierta el "Estado de Derecho" en el país. "Nosotros no tenemos que probar nada. A la versión que nos da la Prefectura le damos carácter de verdad. Las fuerzas de seguridad fueron enfrentadas por un grupo violento", había dicho Bullrich. Fuente: Infobae

