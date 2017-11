Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 12:28 Visto: 61 Twitter Reclaman una deuda Trabajadores del Frigorífico de Chumbicha en conflicto Son quince y este lunes tomaron las instalaciones porque no cobran desde hace dos meses, además que tienen incertidumbre sobre su futuro. Un grupo de 15 empleados tomaron este lunes el frigorífico de Chumbicha. - eldiariodecatamartca.com Un grupo de empleados del citado frigorífico iniciaron medidas de fuerza porque aducen que siguen sin percibir sus haberes y que la deuda es de dos meses, además que no tienen Obra Social ni ART, pese a que les realizan los correspondientes descuentos de ley. En este sentido manifestaron que el sueldo promedio de los empleados es entre 3.500 y 4.000 pesos, y que por día trabajan una hora, dado que no hay faenamiento desde hace tiempo pese a los compromisos de las autoridades. Frente a este cuadro y la incertidumbre con lo que pueda pasar más adelante los trabajadores decidieron tomar el edificio y si no tienen solución anticiparon que van a proceder a cortar la ruta Nacional Nº 38. Supuestamente el frigorífico pasó a manos privadas luego que se cayó el programa de la “Vaquita social” que impulsaba el ministerio de Producción, pero se les había ratificado su continuidad porque iban a seguir faenando.

