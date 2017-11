Un perro evitÃ³ un robo de una manera dolorosa para el ladrÃ³n

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 12:02 Visto: 61 Twitter Video Un perro evitó un robo de una manera dolorosa para el ladrón En un oscuro acto de justicia, una mujer se salvó de que la roben gracias a la rápida reacción de una mascota que tuvo tolerancia cero con el malviviente. Una cámara de seguridad instalada en Podgorica, capital de Montenegro, registró un particular robo frustrado que se volvió viral. Una mujer caminaba distraída sin sospechar que un ladrón la asechaba. Con lo que no contaba el malviviente era con la atenta mirada de un perro que presenció la escena y decidió hacer justicia por su cuenta. Cuando la víctima y el ladrón comenzaron a forcejear, el can se lazó y le mordió la cola al delincuente quien salió corriendo mientras lo perseguía el justiciero cuadrúpedo.

