Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 11:07 Visto: 48 Twitter En Casa de Gobierno Nueva manifestación de trabajadores de ATE El reclamo por un bono de fin de año se trasladó hasta la vereda este lunes hasta la sede gubernamental y en determinado momento pretendieron ingresar. Los trabajadores de ATE marcharon este lunes en reclamo de un bono de fin de año. - eldiariodecatamarca.com Los empleados de Obras Públicas y de municipios del interior volvieron a marchar este lunes por las calles de Catamarca, en reclamo de un bono de fin de año, pese a que las autoridades adelantaron que no están en condiciones de otorgarlo. La columna se dirigió por calle República hasta el micro centro de Catamarca y finalmente se instalaron en el veredón de Casa de Gobierno, lo que derivó en un corte de tránsito en calles República y Salta; Esquiú y Rivadavia. Recordemos que ATE viene reclamando desde hace dos semanas una “compensación” de 4.000 pesos para fin de año y hasta la fecha no han obtenido ninguna respuesta. Desde Hacienda dijeron que no están en condiciones de afrontar un pago extra.

