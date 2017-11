Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 11:02 Visto: 84 Twitter Ocurrió en 1994 La masacre de Flores, un antecedente similar La tragedia ocurrida este lunes a la madrugada no registra antecedentes en Catamarca. Sin embargo hace 23 años ocurrió un hecho en Buenos Aires. Se conoció como la "Masacre de Flores" y fallecieron cinco personas como consecuencia de un incendio intencional, tres de ellos menores. Ocurrió el 17 de febrero de 1994, cuando Fructuoso Alvarez González le prendió fuego a la casa de José Bagnato. Todo se originó por una serie de problemas por una deuda entre las dos personas. El hombre, su esposa, sus hijos, de 14 y 9 años, y un amigo del hijo menor fallecieron en el incendio. El único sobreviviente fue Matías, el mayor de los tres hermanos. El hecho tiene connotaciones macabras porque después de 17 años sigue recibiendo amenazas de muerte y hoy vive con custodia policial permanente en el mismo edificio que su abuela, de 83 años.

En Termas En julio de este año un hombre intentó acabar con la vida de su ex mujer y los hijos de ella al incendiarle su casa mientras dormían. El episodio ocurrió en la madrugada el 17 de julio, en el barrio San Martín de la ciudad de Las Termas, en Santiago del Estero. Según relató la señora, Silvia Natalia Rojas, su ex pareja , Osvaldo Jiménez, llegó al domicilio a las 03:30 de la mañana y roció puertas y ventanas con combustible para luego prenderle fuego. En el domicilio, además de ella estaban los hijos de ella de 15, 13, 12 y 6 años. a quienes afortunadamente logró sacar. Efectivos de la Comisaría 50 y personal de bomberos voluntarios trabajaron para sofocar las llamas.

