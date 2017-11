Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 10:19 Visto: 64 Twitter Nacionales Suegra, esposa e hijastros contrataron un sicario para matar al padre y cobrar la herencia Simularon una entradera y asesinaron a un comerciante muy querido de R铆o Gallegos. Fueron todos detenidos El mes pasado la ciudad de R铆o Gallegos qued贸 conmovida por el asesinato de Vicente Maillo, un comerciante muy querido por la comunidad santacruce帽a, en una supuesta entradera. Sin embargo, este fin de semana el caso dio un giro macabro cuando la esposa, los hijastros y la suegra del hombre fueron detenidos acusados de contratar a un sicario para matarlo. La trama es escalofriante. Maillo era propietario de un bazar y hab铆a recibido una cuantiosa herencia de su hermano y de sus padres que escalaba a 17 millones de pesos. El jueves pasado, el hombre fue asesinado de cinco pu帽aladas en su casa ubicada en las calles Zapiola y Corrientes y en principio se crey贸 que fue v铆ctima de un hecho de inseguridad. O eso fue lo que quisieron hacer creer sus familiares. De acuerdo a lo trascendido, Claudia Susana Reina (54), esposa de Vicente, y sus hijos Luis (23) y Jos茅 Maximiliano (34) y la abuela de ambos, Mar铆a Carmen Espiritoso (83), se enteraron de que el hombre no los iba a tener en cuenta en la herencia, ya que pensaba transferirlos a otros familiares en vida. Esta noticia no fue bien recibida por el clan y la avaricia los llev贸 a planear el asesinato del comerciante. As铆, contrataron a un sicario que en la madrugada del 16 de noviembre entr贸 en la casa y mat贸 al hombre con cuatro pu帽aladas en el pecho y una en el cuello. La familia enseguida denunci贸 una entradera pero los investigadores observaron inconsistencias entre los hechos y las declaraciones de la esposa. En primer lugar en la casa no faltaba ning煤n objeto de valor, con lo cual la hip贸tesis de un robo qued贸 r谩pidamente descartada. Adem谩s, el resultado de la autopsia revel贸 que Vicente estaba sedado cuando muri贸. Por 煤ltimo, las c谩maras de seguridad, cuyos videos intentaron ser alterados, fueron determinantes: mostraban a Reina ingresando al domicilio junto a un hombre la noche del crimen y retirarse minutos despu茅s. A partir de la filmaci贸n la suegra se quebr贸 y confes贸 el plan criminal y los miembros del clan fueron detenidos.

