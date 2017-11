Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 10:09 Visto: 76 Twitter Liga Catamarqueña Tesorieri se consagró campeón del Anual

En la última fecha goleó 4 a 1 a Ferrocarriles de Chumbicha y dio la vuelta olímpica en el estadio Malvinas Argentinas.

El “Alemán” alcanzó los 38 puntos y se adjudicó el torneo Anual 2017 de la Liga Catamarqueña. - eldiariodecatamarca.com El conjunto del Alto Paraná no dejó dudas y tras un gran sprint final se coronó como campeón del Anual de la Liga Catamarqueña de Fútbol, además de clasificar en el próximo Federal C. Con goles de Lucas Romero y Gustavo Luján, ambos en dos ocasiones, Tesorieri derrotó ampliamente al equipo de Chumbicha por 4 a 1 y festejó con su gente en el Malvinas Argentinas. Martín Santander, de penal, descontó para Ferro. Con esta victoria, el conjunto de Av. Belgrano llegó a las 38 unidades y fue el justo campeón del torneo, superando por dos unidades a Defensores del Norte, que también ganó pero se quedó con el segundo puesto. En la cancha de Villa Cubas, Defensores del Norte goleó 5-0 a Sarmiento, pero no le sirvió de nada. El equipo de Hugo Soria es subcampeón del certamen y deberá luchar por la clasificación al Federal en el Petit torneo junto a Ferro, Vélez y Juventud.

