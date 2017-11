Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 27 Noviembre 2017 09:43 Visto: 68 Twitter Nacionales Weretilneck: "La RAM es un grupo violento que se instaló en Río Negro, la pelea va más allá de las reivindicaciones mapuches" El gobernador de Río Negro hizo referencia a la presencia de los líderes de la organización Resistencia Ancestral Mapuche en tierras argentinas y dio un cuadro de situación, después de la muerte de un activista. "Nunca hubo un reclamo administrativo por esas tierras", afirmó En el marco de la incertidumbre por la muerte del activista mapuche Rafael Nahuel durante un enfrentamiento con la Prefectura en las cercanías del lago Mascardi, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, advirtió sobre la presencia del grupo RAM en su provincia y sobre el crecimiento de la violencia en los conflictos por las tierras. "Hay que tener en cuenta el contexto en el que se están dando este tipo de situaciones, que tiene que ver con un crecimiento con las ocupaciones, usurpaciones de distintos lugares con parte de organizaciones que se identifican con el pueblo Mapuche. Y en algunos casos, lideradas y acompañadas por lo que se denomina la RAM, que es un desprendimiento del mapuche chileno", dijo el mandatario a Luis Novaresio en radio La Red. "A partir de este hecho y por la actitud que hubo, nosotros consideramos que la RAM sí está en Río Negro", agregó. El mandatario provincial aseguró que su gobierno tiene una relación estrecha con las 60 comunidades de origen mapuche que se encuentran en la región. De hecho, destacó el trabajo conjunto que se realiza en materia de educación, políticas productivas y de salud. Sin embargo, alertó sobre la violencia con la que actúan los grupos violentos, supuestamente dirigidos por la organización surgida en la patagonia chilena. "Y hace dos semanas atrás, tuvimos un intento de quema de un pozo petrolero en Neuquén y un pozo de gas en Río Negro y fue reivindicado por la RAM. Así que, en términos concretos, la RAM está en la provincia (…) es sumamente preocupante esta circunstancia, teniendo en cuenta que la RAM no reconoce el Estado argentino, la constitución, las leyes, nuestra bandera y menos el orden institucional argentino. Es una pelea que va mucho más allá de algunas reivindicaciones que tengan que ver con el pueblo mapuche", afirmó. Respecto al conflicto originado desde el jueves en Villa Mascardi, Weretilneck aclaró que en ningún momento hubo un reclamo administrativo por esas tierras. "No hay un expediente en la división Tierras de la provincia ni en la división Parques Nacionales. Nunca hubo un reclamo por esa propiedad. De un día a otro se produce la usurpación y con esa usurpación se inicia esta situación. No hubo posibilidad de diálogo. Ni con el juez ni con la fiscal ni con ningún mediador, por lo cual quedó absolutamente clara su manera de operar", dijo. El joven de la comunidad mapuche murió en un hecho que todavía no quedó del todo claro. Sí se supo que el incidente ocurrió en las inmediaciones de la zona de la Ruta 40, donde el jueves se había desalojado un corte del tránsito. Asimismo, el gobernador de Río Negro reconoció que en las últimas semanas empezó a percibirse una presencia más fuerte de los representantes de la organización RAM. "Estamos observando la presencia en la provincia de distintos integrantes de esas organizaciones en Bariloche, El Bolsón y otras zonas. Parte de la dirigencia o conducción de la RAM chilena se encuentra en la Patagonia argentina. Por lo tanto se trata de una cuestión mucho más profunda del Estado que tenemos que abordar. Lo que está en discusión es algo mucho más allá que algo figurativo. Una cuestión ideológica profunda donde se ponen en discusión muchas cosas de la Argentina", advirtió. Y afirmó: "El grupo RAM es violento, autoritario y fundamentalmente sin ningún tipo de tolerancia a la hora de expresar sus ideas y acciones".

Fuente: MinutoUno

