El Instituto Próvolo por dentro, según la mirada del fiscal de la causa

A un año de la primera denuncia que destapó los casos de abusos sexuales a chicos hipoacúsicos, el fiscal de Mendoza, Gustavo Stroppiana, mantiene intervenido y cerrado el predio de seis hectáreas donde funcionaba el Instituto Próvolo, en Luján de Cuyo. El moderno edificio de calle Boedo 385 de Carrodilla, pertenece a una orden religiosa con sedes en las ciudades de La Plata, Argentina, y Verona, Italia. El fiscal tiene tiempo hasta mayo para sumar pruebas y luego debe elevar la causa a juicio oral: "Son hechos ocurridos desde 2006 en adelante. Entonces, todos los denunciantes eran menores", explica Stroppiana. Después de realizar 29 cámaras Gesell para escuchar testimonios, concluye: "El Instituto manejaba el lenguaje oral y no les permitía comunicarse con lengua de señas. Por eso, les costaba expresar en su casa lo que eran los abusos y, otras veces, sus padres no les creían". Ahora la defensa de los religiosos cuestiona y pide que se impugne el trabajo de los intérpretes de señas, pero el fiscal precisa lo que ocurre en cada audiencia: "Es simple comprender el mensaje de un joven que te muestra con gestos cómo le bajaban los pantalones, lo arrojaban contra una pared y lo penetraban. ¡Qué duda puede haber de que se refiere a un abuso sexual!" Stroppiana aprendió a comprender a una persona hipoacúsica: "He modificado mi forma de preguntar. Por ejemplo, les cuesta responder qué edad tenían cuando ocurrieron los hechos, ellos me marcan con la mano si una persona era más pequeña o más grande". En la comunicación con los agentes de Justicia, hay señas que se repiten entre las víctimas, aún cuando muchas de ellas no han vuelto a verse porque viven en provincias alejadas. Los chicos sordos deslizan el dedo índice sobre las cejas para identificar al cura Horacio Corbacho. Cuando hablan de la monja Kumiko Kosaka hacen referencia a sus ojos rasgados y, del cura Nicola Corradi, remarcan el cuello clerical, la banda blanca que distingue su condición sacerdotal. A Bordón, el administrativo, lo describen con su abdomen abultado; y a Ojeda, el celador, con la mano abierta agitada sobre el rostro. El fiscal Stroppiana está convencido de haber aportado pruebas sustanciales que permitirán que el caso llegue a juicio oral y que no termine, como la mayoría de las causas contra curas pederastas, prescripta o sin condenados. "Hemos llegado a detectar que había un proceso de selección de las víctimas: aquellos que venían de provincias lejanas y que no podían comunicarse con sus padres o quienes sus padres no estaban tan pendientes de lo que les ocurría", dice el fiscal. Y menciona: "Había una especie de pacto de silencio y amenazas para que no hablaran". En distintos allanamientos y visitas al predio, Stroppiana ha podido identificar los lugares donde las víctimas dicen que se cometían los abusos y violaciones: "La casita de Dios, es una capilla dentro del predio de jardines, donde indican que habrían ocurrido varios abusos con acceso carnal. También señalan las habitaciones del cura Corbacho y del celador Ojeda, donde los menores eran llevados engañados para ver pornografía. Y, por último, los baños, las adolescentes dicen que la monja las obligaba a tocarse desnudas en las duchas".