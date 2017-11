Descubren un nuevo planeta del tamaÃ±o de la Tierra

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 25 Noviembre 2017 12:01 Visto: 156 Twitter Ciencia Descubren un nuevo planeta del tamaño de la Tierra Lo consideran potencialmente habitable, se llama Roos 128B y se encuentra a11 años luz de distancia. Orbita una pequeña y débil estrella. Hay un nuevo planeta del tamaño de la Tierra en el vecindario y es potencialmente el planeta habitable más cercano que orbita una "silenciosa" estrella apta para la vida. Descubierto a sólo 11 años luz de distancia, Ross 128b orbita una pequeña y débil estrella de las llamadas enanas rojas. Las enanas rojas están por todos lados y constituyen cerca del 70 por ciento de todas las estrellas de la galaxia; la mayoría de las estrellas que se encuentran en nuestras inmediaciones son enanas rojas. Basándose en la tasa de descubrimientos planetarios de los últimos años, los astrónomos calculan que una de cada tres estrellas enanas rojas alberga al menos un planeta dentro de su órbita (esta enana roja alberga la sorprendente cantidad de siete planetas del tamaño de la Tierra). Técnicamente, el exoplaneta más cercano a la Tierra, y que tiene un tamaño similar al de ésta, es Próxima b, que orbita la enana roja llamada Próxima Centauri, a sólo 4,25 años luz de distancia. Pero hay una trampa: las estrellas de este tipo, que son más jóvenes y que giran más rápido, por lo general castigan a todos los planetas cercanos con poderosas erupciones estelares. Con una edad aproximada de 5.000 millones de años, es probable que Próxima Centauri aún pueda rostizar a su planeta con repentinos fulgores de radiación violenta y esterilizante. Por el contrario, la estrella anfitriona de Ross 128b es más madura, pues tiene 7.000 millones de años de edad y su rotación ha disminuido de forma considerable. Eso significa que su planeta tiene más probabilidades de ser habitable por cualquier ser vivo que ocupe su superficie. Fuego y furia Los astrónomos descubrieron al planeta Ross 128b utilizando el Buscador de Planetas por Velocidad Radial de Alta Precisión (HARPS, por su sigla en inglés), ubicado en el Observatorio Europeo Austral, en La Silla, Chile. Este instrumento permite a los científicos examinar la luz estelar y esquivar los sutiles efectos gravitacionales de un planeta en órbita. Luego de 12 años de analizar los patrones de brillo y movimiento de la estrella, el equipo anunció el 15 de noviembre que había identificado una oscilación débil pero constante en su rotación. Montemar_ Institucional Jun2017_300*250 Desk

Esta oscilación proviene de un planeta casi 30 por ciento mayor que la Tierra, que jala ligeramente a la estrella fuera de su centro, según informa el equipo en un artículo que aparecerá en la revista "Astronomy & Astrophysics". "No hubo un momento en el que gritáramos 'eureka' y que pudiéramos decir que habíamos encontrado un planeta", comentó el director del estudio, Xavier Bonfils, de la Universidad de Grenoble Alpes. "Durante muchos años recolectamos información y poco a poco se acumuló la señal hasta volverse significativa". Aunque está 20 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol, Ross 128b orbita a la distancia justa de su débil madre como para albergar una atmósfera intacta y agua líquida, dependiendo de sus condiciones atmosféricas. "Algunos modelos [por computadora] señalan que el planeta está suficientemente cerca como para haber perdido su atmósfera. Otros modelos indican que el planeta podría haber fabricado nubes que reflejaran la radiación y evitaran que el planeta se sobrecalentara, de modo que el agua podría seguir en estado líquido sobre la superficie del planeta", dijo Bonfils. "En definitiva, necesitamos más información antes de llegar a una conclusión" (de hecho, muchos de los planetas de tamaño similar a la Tierra que se conocen quizá no se le parezcan en absoluto). Aun si el caso de las nubes fuera cierto, ¿eso significa que podría tener vida algo en el Ross 128b? Llamar "silenciosa" a su estrella anfitriona es correcto… pero podría ser engañoso, según Ed Guinan, astrónomo de la Universidad Villanova, quien ha estudiado el sistema Próxima Centuri. En el inicio de su vida, la estrella del Ross 128b podría haber estado tan activa como lo está Próxima Centauri, atacando a su planeta hasta la esterilidad hace miles de millones de años. "Cuando tenía mil millones de años de edad estaba en llamas y ése es un momento crítico para los planetas", señaló Guinan. "Tuvieron que soportar rayos X y vientos que eran cientos de miles de veces más fuertes de lo que son ahora. Debes estar cerca de ellas para alcanzar una temperatura que te permita tener agua, pero luego recibes latigazos de llamas y vientos provenientes de esas estrellas durante su juventud. Ése es el problema de las enanas rojas: no son las mejores anfitrionas". Los astrónomos no pueden observar al planeta Ross 128b en tránsito, ni cruzando frente a su estrella madre, que es la mejor manera que tenemos hoy en día de echar un vistazo a la composición de la atmósfera del planeta. Aun así, Bonfils y su equipo se mantienen optimistas respecto de que la cantidad de enanas rojas que hay allá afuera será significativa. Su objetivo ahora es descubrir y caracterizar todo planeta que orbite una enana roja en un radio de 16 años luz de la Tierra. La próxima generación de telescopios gigantes, como el Telescopio Extremadamente Grande o el Telescopio Gigante de Magallanes, hará posible obtener imágenes de estos planetas de forma directa y averiguar la composición de cualquier tipo de atmósfera que pudieran tener. En cuanto al planeta Ross 128b, añadió Bonfils que "no es el único planeta potencialmente habitable que hemos detectado este año, es sólo el más cercano. Éste ha sido un año fantástico en cuanto al descubrimiento de planetas".

Fuente: LosAndes

