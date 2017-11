Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 25 Noviembre 2017 10:44 Visto: 108 Twitter ARA San Juan Llegó al país el avión ruso para el rescate del submarino Se trata de una de las aeronaves más grandes del mundo que trabajará en la búsqueda del buque desaparecido. El avión de carga Antonov An-124, enviado por el gobierno ruso para colaborar con la búsqueda del submarino ARA San Juan, arribaró el viernes por la noche al país y se suma a la búsqueda del submarino. La aeronave descargará en la capital fueguina “dos contenedores” con elementos destinados a la búsqueda del buque argentino extraviado desde el 15 de noviembre, aunque las fuentes no detallaron el contenido de esa carga. En cambio, voceros de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego confirmaron que la Armada Argentina ya realizó una solicitud de espacio en el muelle del puerto de Ushuaia, destinado al aviso ARA “Islas Malvinas”, donde se cargarán los equipos que vinieron en el avión ruso para ser transportados hasta la zona de búsqueda del San Juan. Sin embargo, la operación no se llevará a cabo hasta el próximo domingo, porque el aviso está regresando de la Antártida (participaba de la fase argentina de la Patrulla Naval Combinada) y su arribo se espera para “el sábado a la noche o el domingo a la mañana”, dijeron fuentes de la marina. Sobre el avión El Antonov An-124, la aeronave ruso-ucraniana enviada luego del llamado del presidente Mauricio Macri al líder ruso, Vladimir Putin, aterrizó en Comodoro Rivadavia, como escala previa a su llegada a Ushuaia. Según se informó, en el avión llegó un grupo de rescate y un vehículo sumergible teledirigido denominado Pantera Plus, con una capacidad de inmersión de hasta 1.000 metros de profundidad. Fuente: LaVoz

