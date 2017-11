Sin marcos Detalles Publicado: S谩bado, 25 Noviembre 2017 10:39 Visto: 103 Twitter Nacionales Buscan impedir candidaturas a quienes tengan condenas Una iniciativa apunta contra quienes tengan causas por corrupci贸n. Incorpora un nuevo requisito para competir en una lista. Constitucionalistas advierten de que no se podr谩 aplicar a quienes s贸lo se encuentren procesados. Un proyecto de ley que modifica el art铆culo 33 de la Ley de Partidos Pol铆ticos, incorporando una causal m谩s para prohibir que sean candidatos los condenados por delitos de corrupci贸n, aun cuando la sentencia no est茅 firme, avanza en la C谩mara de Diputados de la Naci贸n y podr铆a obtener media sanci贸n antes de fin de a帽o. La iniciativa, que lleva la firma de la cordobesa Brenda Austin (UCR), Silvia Lospenatto (PRO) y Elisa Carri贸 (CC), pone el foco en delitos como tr谩fico de influencias, cohecho, enriquecimiento il铆cito, malversaci贸n de caudales p煤blicos y encubrimiento, entre los m谩s importantes vinculados a la corrupci贸n. Hace una semana, la Comisi贸n de Justicia, presidida por el radical Diego Mestre, dictamin贸 a favor del proyecto que propone bloquear las candidaturas de las personas con sentencia condenatoria por delitos en contra de la administraci贸n p煤blica. 鈥淓s la propia Constituci贸n Nacional la que en el art铆culo 36 marca el camino para esta iniciativa. Cometer un delito de corrupci贸n es un 鈥榓tentado a la democracia鈥 porque erosiona la base de legitimidad en la que sostiene el sistema republicano. El art铆culo 16 de la Constituci贸n exige la idoneidad para el acceso a los cargos, y eso habla tanto de la idoneidad t茅cnica como de la idoneidad 茅tica鈥, coment贸 Austin sobre la norma en debate. Algunos constitucionalistas, sin embargo, advirtieron sobre que no se podr谩 inhabilitar a aquellas personas que s贸lo est茅n procesadas, ya que se presenta una incompatibilidad con el Pacto de San Jos茅 de Costa Rica, que limita ese derecho a quien tenga condena 鈥減or juez competente en proceso penal鈥. Al respecto, Austin asegur贸: 鈥淣o estamos modificando las leyes del derecho penal, sino los requisitos de inhabilidad para ser candidatos, en los que se deben vela por proteger el bien jur铆dico superior que es la propia democracia. El proyecto propuesto es respetuoso con los pactos internacionales que gozan de jerarqu铆a constitucional y en particular con la Convenci贸n Americana de Derechos Humanos en su art铆culo 23, que admite una restricci贸n frente a una condena de un juez competente鈥. La Comisi贸n de Justicia era la 煤ltima instancia en la que la iniciativa deb铆a obtener el dictamen favorable previo a su discusi贸n en el recinto 鈥淓sta ley viene a incorporarse a las otras, como la de Acceso a la Informaci贸n P煤blica, la Ley del Arrepentido o la Extinci贸n de Dominio, para que en Argentina la transparencia, la 茅tica p煤blica, la moral y la honestidad sean las caracter铆sticas principales del ejercicio de la pol铆tica鈥, cerr贸 la pol铆tica cordobesa.

