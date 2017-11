Sin marcos Detalles Publicado: S√°bado, 25 Noviembre 2017 10:34 Visto: 103 Twitter Mundo Egipto eleva a 305 muertos el balance del peor atentado de su historia La fiscal√≠a revela que 27 ni√Īos murieron en el ataque terrorista contra una mezquita en el Sina√≠ El terror que golpe√≥ el viernes, d√≠a consagrado a la oraci√≥n en el islam, una mezquita repleta de fieles en el Sina√≠ parece no tener l√≠mites. La Fiscal√≠a General de Egipto ha elevado este s√°bado a 305 el balance de v√≠ctimas mortales, entre ellas 27 ni√Īos, del ataque terrorista contra un templo suf√≠ en Bir al Abed, 40 kil√≥metros al oeste de la ciudad de El Arish, epicentro de la franquicia egipcia del Estado Isl√°mico en el norte del Sina√≠. La cifra de heridos ha quedado establecida en 128. El atentado contra la mezquita de Al Raud√° en pleno rezo central del mediod√≠a representa la acci√≥n terrorista m√°s sangrienta registrada en el pa√≠s norteafricano y es una de las m√°s mort√≠feras que se recuerdan a escala mundial. La fiscal√≠a ha asegurado en su reconstrucci√≥n de los hechos, basada en el testimonio de supervivientes del atentado, que ‚Äúlos entre 25 y 30 atacantes de la mezquita enarbolaban la bandera del Daesh (acr√≥nimo √°rabe de Estado Isl√°mico)‚ÄĚ. Los agresores que vest√≠an uniforme paramilitar y llevaban la cabeza cubierta, ‚Äúse situaron con armas autom√°ticas en las puertas y ventanas del templo y abrieron fuego contra los fieles‚ÄĚ, detalla el comunicado de la fiscal√≠a reproducido por la agencia estatal de noticias MENA. Testigos del ataque citados por la edici√≥n digital del diario Al Ahram aseguran que los terroristas hicieron estallar una bomba en la mezquita, adscrita al rito moderado suf√≠, considerado her√©tico por el salafismo extremista, mientras varios hombres armados abrieron fuego de forma indiscriminada contra los fieles que tras la explosi√≥n. En medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad, los equipos de emergencia evacuaron hacia hospitales cercanos a los supervivientes en decenas de ambulancias a pesar del ser blanco de los disparos de los terroristas. Entre las v√≠ctimas hab√≠a numerosos soldados de reemplazo que cumplen el servicio militar obligatorio en la conflictiva zona del norte del Sina√≠. El presidente egipcio, Abdelfat√° al Sisi, que ha declarado tres d√≠as de luto nacional, reuni√≥ el viernes al Comit√© de Seguridad Nacional para abordar la situaci√≥n. Al Sisi prometi√≥ responder con ‚Äúuna fuerza brutal‚ÄĚ para ‚Äúvengar a los m√°rtires‚ÄĚ del atentado. Al atardecer, aviones de combate de la Fuerza A√©rea lanzaron bombardeos masivos sobre zonas monta√Īosas del norte del Sina√≠ pr√≥ximas a Bir al Abed donde se sospecha que han podido ocultarse los autores del ataque. Aunque el atentado no ha sido reivindicado por ning√ļn grupo extremista, las Fuerzas A√©reas han bombardeado a lo largo de toda la noche del viernes al s√°bado zonas monta√Īosas para destruir posiciones yihadistas afiliadas al ISIS en el norte del Sina√≠. En medio de la conmoci√≥n mundial y de la condena in√°nime de los l√≠deres internacionales, Egipto asiste este s√°bado entre l√°grimas a los funerales de las v√≠ctimas en el ataque terrorista m√°s sangriento en su historia moderna. El ataque directo contra una mezquita repleta de fieles supone una escalada en la barbarie del yihadismo, que ha perdido ya su base territorial en Siria e Irak, y cuyos militantes vagan sin unas bases fijas por la frontera entre ambos pa√≠ses o por los desiertos de Libia y el Sina√≠. Desde que el Ej√©rcito derroc√≥ en julio 2013 al presidente Mohamed Morsi, afiliado a los Hermanos Musulmanes, el Sina√≠ se ha convertido en el principal foco de violencia en Egipto. En la frontera occidental con Libia operan tambi√©n grupos yihadistas que mantienen lealtad a Al Qaeda, como Ansar el Islam. Los milicianos de Provincia del Sina√≠, la filial local del ISIS, han multiplicado los atentados contra militares y polic√≠as y los ataques contra civiles que trabajan para el Estado con el objetivo de sembrar el terror en la regi√≥n. El Sina√≠ qued√≥ semidesmilitarizado tras la salida de las tropas de Israel, al poner fin a la invasi√≥n de la Pen√≠nsula que mantuvo entre 1967 y los acuerdos de paz de 1979, cuando el Gobierno de El Cairo reconoci√≥ al Estado hebreo. Los yihadistas de la regi√≥n prometieron lealtad al Estado Isl√°mico (ISIS, por sus siglas en ingl√©s) a finales de 2014 y establecieron la llamada Provincia del Sina√≠ del Califato en la pen√≠nsula que limita con Israel y Gaza ‚ÄĒpor el paso fronterizo de Rafah‚ÄĒ, y con el canal de Suez. Los turistas en El Cairo y el valle del Nilo, as√≠ como la comunidad cristiana copta ‚ÄĒen cuyo seno se han registrado m√°s de un centenar de muertes en lo que va de a√Īo en atentados sectarios‚ÄĒ tambi√©n han sido objeto de ataques terroristas. Hace ahora dos a√Īos, un avi√≥n ruso con 224 ocupantes a bordo se estrell√≥ en el Sina√≠ a causa de una explosi√≥n cuando acababa de despegar de la ciudad tur√≠stica de Sharm el Sheij, a orillas del mar Rojo. No hubo supervivientes. El pasado mes de febrero huyeron en masa los cristianos de la regi√≥n de El Arish, donde este jueves se ha producido el atentado contra la mezquita, tras una ola de ataques contra sus comunidades. Los yihadistas de ISIS decapitaron tambi√©n el a√Īo pasado a un jeque local suf√≠, al que acusaron de herej√≠a y de practicar la magia, seg√ļn inform√≥ la agencia France Presse. Muchos adeptos al sufismo han sido secuestrados por los grupos vinculados al ISIS y solo son liberados despu√©s de declarar en p√ļblico que se arrepienten y renuncian a sus creencias. La pen√≠nsula del Sina√≠ est√° declarada como zona de seguridad militar, donde los medios de comunicaci√≥n tienen vetado el acceso.

