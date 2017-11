Un micro chocÃ³ a un auto parado en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 25 Noviembre 2017 09:35 Visto: 127 Twitter Nacionales Un micro chocó a un auto parado en la Autopista Buenos Aires-La Plata El accidente ocurrió a la altura de la Usina del Arte y afortunadamente el conductor del vehículo particular salió ileso. Un impactante choque se registró en la mañana de este sábado en la Autopista Buenos Aires - La Plata a la altura de la Usina del Arte entre un micro y un auto. Aparentemente, el vehículo particular había sufrido un desperfecto técnico y se encontraba parado en la banquina cuando el ómnibus lo embistió. Afortunadamente el conductor del vehículo particular no se encontraba dentro del auto y el chofer del micro tuvo heridas leves. Fuente: MinutoUno

