Santiago Maldonado: la autopsia revelÃ³ que muriÃ³ por asfixia por inmersiÃ³n e hipotermia

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 24 Noviembre 2017 20:45 Visto: 200 Twitter Nacionales Santiago Maldonado: la autopsia reveló que murió por asfixia por inmersión e hipotermia La abogada de la familia del artesano dio a conocer el estudio forense que determinó la causa del fallecimiento del joven. "La carátula sigue siendo desaparición forzada", consideró. El juez Gustavo Lleral y los peritos de la morgue informaron este viernes a la familia de Santiago Maldonado de los resultados finales de la autopsia practicada sobre el cuerpo del joven que había desaparecido el 1º de agosto pasado en medio de la represión de gendarmería a la Pu Lof de Cushamen, Chubut. Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado informó que la autopsia reveló que Santiago murió por asfixia por inmersión e hipotermia. Asimismo señaló que las pericias practicadas arrojan que el cuerpo de Santiago estuvo al menos 60 días sumergido en el agua. Aclaró que se determinó que siempre estuvo en el mismo río aunque no necesariamente en el mismo lugar del río en el que fue encontrado. El informe fue firmado sin disidencias por los 55 peritos que participaron de la autopsia. Heredia aclaró que el informe no implica el cambio de carátula que sigue siendo Desaparición forzada seguida de muerte y advirtió que las pericias no cierran la causa, sino que apenas echan luz acerca de cuáles fueron las causas de la muerte de Santiago. A su vez el juez Lleral confirmó a los periodistas presentes en la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires que "se le presentaron a los peritos los resultados de las pruebas complementarias y establecieron por unanimidad que la causa de muerte fue ahogamiento por inmersión en el agua del río Chubut e hipotermia". Lleral advirtió además que "se estableció que el cuerpo permaneció bajo el agua por un periodo establecido en más de 53 días, más de 60 días y más de 73 días según los distintos métodos utilizados". Y abundó: "Los peritos determinaron por unanimidad que el cuerpo permaneció siempre debajo del agua y no en otro medio". El juez adelantó además que "se va a seguir tramitando la causa, hay que realizar una reconstrucción histórica, hay que tener paciencia porque las pruebas se siguen recolectando. Debemos ser pacientes ahora más que nunca". Por su parte Sergio, hermano de Santiago, aseguró que "ahora hay que esperar a ver cómo sigue la investigación. Esta es la causa de la muerte, todavía no sabemos qué es lo que pasó". El juez entregará este mismo viernes el cuerpo a la familia para su entierro. En ese sentido Andrea Antico, cuñada de Santiago, informó que este sábado se realizará en 25 de Mayo el velatorio e invitó a todos quienes quieran acompañar a la familia a hacerlo sin banderas ni consignas políticos. Aclaró sin embargo que el domingo tendrá lugar el responso y entierro de Santiago, que será reservado sólo para familiares y amigos de Santiago. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

Redacción: E-Mail info@eldiariodecatamarca.com.ar | Departamento Comercial: E-Mail publicidad@eldiariodecatamarca.com.ar