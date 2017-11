Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 24 Noviembre 2017 20:45 Visto: 138 Twitter Nacionales Se hizo pasar por ex alumno, fotografío e hizo preguntas sexuales a nenes de séptimo grado Un grupo de padres logró atrapar a un degenerado que se metió en una escuela y puso en peligro a los chicos. El acusado está demorado. Un hombre de unos 60 años entro en una escuela se hizo pasar por ex alumno, recorrió las instalaciones, habló con docentes y aprovechó la confianza generada para sacarles fotos a chicos de 12 años y hacerles preguntas sexuales. Los padres lograron atraparlo. El hecho ocurrió en la mañana de este viernes. Tras reunirse con el director de la escuela 42, los papás que estaban preocupados por la seguridad de sus hijos, encontraron al degenerado a la vuelta de la escuela y lo retuvieron. “El hombre reconoció que les preguntó si habían tenido relaciones sexuales, si tenían novio, pero pidió que lo dejen ir”, declaró Gustavo Maida, uno de los padres denunciantes. En declaraciones a Río Negro, el papá agregó que “después cambió la postura y dijo que no iba a decir nada hasta que llegue su abogado, que era inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Luego la policía lo derivó a la Comisaría 3, donde permanece demorado. Allí fue identificado y, según trascendió, reside en Zurich, Suiza. “Estamos en alerta, nos vamos a movilizar por todos los medios. Vamos a tomar la mejor decisión que sea por resguardar la seguridad de nuestros hijos”, dijo Pablo, otro de los padres. Fuente: Minuto Uno

