La picota de RaÃºl Jalil

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 21 Noviembre 2017 09:16 Visto: 536 Twitter Destrucción del patrimonio edilicio La picota de Raúl Jalil El propio intendente de la Capital de Catamarca, Raúl Alejandro Jalil, no respeta las ordenanzas vigentes y avanza en la constante demolición de parte de la arquitectura histórica de Catamarca. Años de historia del edificio de la Sociedad Española fueron demolidos en cuestión de horas por la maquinaria del intendente Jalil. - eldiariodecatamarca.com Este lunes los catamarqueños se sorprendieron con el rápido accionar de maquinas que en cuestión de minutos tiraron abajo, años y años de historia del patrimonio de Catamarca, con la demolición de la ex sede de la Sociedad Española de Catamarca. El histórico edificio de las avenidas Virgen del Valle y Ocampo, frente al paseo General Navarro, que durante años funcionó como el salón de fiestas y eventos de la comunidad española, y hasta 2009 era utilizado como un restaurante. Durante años fue una institución de constante crecimiento y progreso, que albergó lo social con lo deportivo en esta sede que fuera por muchos años un punto de encuentro y referencia para las familias catamarqueñas. Sin embargo, diversas situaciones y crisis afectaron a la institución hasta que comenzó su deterioro con el cierre del restaurante, una deuda que afectó el patrimonio de la entidad y la salida de cientos de históricos socios. Hace poco menos de cuatro años el Grupo Jalil, que responde a los intereses de la familia del intendente capitalino, adquirió el inmueble y en cuestión de meses construyó un moderno edificio destinado al flamante negocios de los automóviles, en la parte posterior, donde antes estaban erigidas las canchas de básquet y una pileta de natación. Sin embargo la picota con recursos de la municipalidad, no se detuvo allí, y finalmente este lunes avanzó sobre el histórico edificio y lo demolió en cuestión de horas, pese hay que ordenanzas en vigencia que protegen el patrimonio edilicio de la ciudad. Pero, tal como lo viene haciendo desde que asumió la intendencia de San Fernando del Valle de Catamarca, Jalil y su familia se fueron apropiando de numerosos inmuebles para instalar los diversos negocios que manejan. Ahora le tocó a la ex Sociedad Española, donde además de la concesionaria, el Grupo Jalil va a instalar un taller mecánico que también está prohibida su ubicación dentro del casco céntrico de la ciudad. Una nueva muestra del accionar inescrupuloso y ambicioso del jefe comunal, que no respeta ni lo que representa con su investidura con tal de ampliar sus negocios en aras del bienestar familiar, mientras el Concejo deliberante y sus miembros miran para otro lado, cual complicidad, al parecer rentable, en detrimento de la historia, los capitalinos y todo aquel que asome sus narices por negocios que sean provechosos, primero debe pasar por la cofradia.

