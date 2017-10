Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 30 Octubre 2017 17:33 Visto: 6 Twitter En todas las categorias. Catamarca tiene campeones provinciales en Ajedrez Participaron 70 jugadores ajedrecista de los 16 departamentos de Catamarca. eldiariodecatamarca.com.ar Ajedrecistas: Rodolfo Iba帽ez, Campe贸n Absoluto Sub 20 Facundo Arreguez, Campe贸n Absoluto Sub 18 Mar铆a Luz Jalil, Campeona Absoluta Sub 16 Enrique Lobos, Campe贸n Absoluto Sub 14 Santiago Zingale, Campe贸n Absoluto Sub 12 Kevin Ocampo, Campe贸n Absoluto Sub 10 Santiago Bustos, Campe贸n Absoluto Sub 8 Con la participaci贸n de casi 70 jugadores pertenecientes a distintos departamentos de nuestra provincia, el pasado s谩bado 28 de octubre del corriente a帽o, se disput贸 el Campeonato Provincial Oficial de Ajedrez para las Categor铆as Infantiles y Juveniles, denominado 鈥淔estival Catamarque帽o de Ajedrez de la Juventud鈥. El evento fue llevado a cabo en la SEPAVE 鈥淟os Ejidos鈥, con la organizaci贸n de la Federaci贸n Catamarque帽a de Ajedrez y los auspicios de la Direcci贸n de Deportes de la Municipalidad de la Capital, de la Secretaria de Deportes de la Provincia, de la Direcci贸n de la Juventud y de la Secretaria de la Vivienda. La competencia fue dirigida por el Arbitro Nacional Luis Jalil, y consagr贸 a los Campeones Absolutos Catamarque帽os Oficiales de Ajedrez en todas las Categor铆as Infantiles y Juveniles, quienes podr谩n representar a nuestra provincia en la m谩xima competencia infantil y juvenil de nuestro pa铆s como lo ser谩 el Campeonato Argentino Infantil y Juvenil 2018. Campeones Absolutos: - Categor铆a Sub 8: Bustos, Santiago (Circulo de Obreros) - Categor铆a Sub 10: Ocampo, Kevin (Salta Central) - Categor铆a Sub 12: Zingale, Santiago (Circulo de Obreros) - Categor铆a Sub 14: Lobos, Enrique (Circulo de Obreros) - Categor铆a Sub 16: Jalil, Maria Luz (Circulo de Obreros) - Categor铆a Sub 18: Arreguez, Facundo (Salta Central) - Categor铆a Sub 20: Iba帽ez, Rodolfo (Circulo de Obreros) Desde la organizaci贸n, se agradece a todos los jugadores por su presencia, a los padres y a los instructores de los chicos por llevarlos, a la SEPAVE 鈥淟os Ejidos鈥, a la prensa por su apoyo, al p煤blico presente, y a todos los que colaboraron de una u otra manera para la realizaci贸n del exitoso evento.



