No habrá vuelos hacia Catamarca

Se debe al paro nacional que realizará personal de Aerolíneas Argentinas que afectará el funcionamiento de los dos vuelos regulares que llegan y salen desde el aeropuerto Felipe Varela. Un paro de Aerolíneas Argentinas afectara este martes los vuelos a Catamarca. - eldiariodecatamarca.com Desde el gremio que nuclea a los pilotos, está confirmado el paro para este martes 31 que afectará todos los vuelos sobre el territorio nacional del grupo Aerolíneas, en reclamo de una oferta salarial del 26 por ciento. Por ello no se descarta que haya una "parálisis total en la actividad aero comercial" si no se llega a un acuerdo en las futuras negociaciones paritarias que tienen las otras compañías aéreas. Así lo advirtió el secretario de Prensa y Difusión de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Marcelo Uhrich quien dijo que "el paro está confirmado, va a hacer muy difícil que se levante, salvo por un llamado del Ejecutivo". De esta manera y de concretarse la medida de fuerza no habrá vuelos desde y hacia Catamarca este martes, lo que volverá a afectar a decenas de pasajeros que habitualmente utilizan este servicio.

